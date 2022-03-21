Недвижимость

Около 50% сделок с недвижимостью псковичи совершили онлайн

В управлении Росреестра по Псковской области состоялось итоговое заседание коллегии, на котором были озвучены результаты работы за минувший год. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления.

Фото: пресс-служба управления Росреестра по Псковской области

Руководитель управления Олеся Ребеко выступила с докладом, в котором отметила, приоритетные направления 2021 года и задачи на 2022. Всего в 2021 году Росреестр совершил более 100 тысяч учетно-регистрационных действий в отношении объектов недвижимого имущества.

Рынок недвижимости динамично развивается, граждане и юридические лица активно регистрируют свои права, все большее количество государственных услуг предоставляется Росреестром в электронном виде. Так, в прошлом году доля электронных услуг по государственной регистрации прав составила - 50,4 %, по кадастровому учету - 35,2%, по единой процедуре (учет и регистрация) - 50,09 %, что существенно больше показателей 2020 года.

Около 50 % учетно-регистрационных действий по некоторым видам сделок осуществляется в электронном виде, например, ипотечные сделки, долевое участие в строительстве и другие. Благодаря реализации программы «Ипотека за один день» государственная регистрация ипотечных сделок с недвижимостью, в отношении которой документы поступили в электронном виде, действительно происходит за одни сутки.

«Приоритетными задачами Управления на 2022 год являются повышение качества и сокращение сроков оказания государственных услуг, увеличение доли электронных услуг, наполнение Единого государственного реестра недвижимости необходимыми сведениями, активное взаимодействие с органами власти и профессиональными сообществами, совершенствование контрольно-надзорной деятельности», - отметила руководитель псковского Росреестра Олеся Ребеко.