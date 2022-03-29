Недвижимость

Пожаловаться на работу кадастрового инженера предложили псковичам

Что делать в случае недобросовестного исполнения кадастровыми инженерами своей работы, Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Кадастровой палаты по Псковской области.

Фото: пресс-служба Кадастровой палаты по Псковской области

Основными причинами жалоб жителей области являются незаконное присваивание земель соседних участков, отказ в возврате финансов, полученных за недобросовестно выполненную работу, или непрофессиональное предоставление услуг – наличие ошибок в расчетах, оформлении документов и т.д.

Бывает и такое, что после нахождения ошибок в пакете документов специалист отказывается вносить исправления. А в самых редких и недопустимых случаях граждане обращаются с жалобами на непристойное поведение, угрозы со стороны кадастрового инженера, а также на выявление явных мошеннических действий. За перечисленные нарушения кадастровым инженерам грозят большие штрафы, лишение лицензии и даже уголовная ответственность.

«Все выполняемые работы кадастрового инженера должны быть четко указаны в договоре подряда, который заключается между нанятым специалистом и заказчиком. Обязательными приложениями к договору являются смета, утвержденная заказчиком, и задание на выполнение работ. Кадастровый инженер вправе подавать заявления о государственном кадастровом учете от имени заказчика», – комментирует эксперт Кадастровой палаты по Псковской области Татьяна Кабакова.

Перед заключением договора на выполнение работ следует узнать сведения о профессионализме кадастрового инженера в реестрах членов саморегулируемых организаций кадастровых инженеров (СРО), публикуемых на их официальных сайтах в Интернете. Также эта информация есть в государственном реестре кадастровых инженеров, размещенном на официальном сайте Росреестра. Для этого достаточно знать только ФИО специалиста.

В личной карточке следует обратить внимание на поле «Статус». В нем должна стоять галочка – это означает, что инженер имеет действующий аттестат и право вести кадастровую деятельность. Красный крестик означает, что специалист лишен аттестата, а значит, не может заниматься кадастровыми работами. Следует уточнить, что за неоднократные ошибки кадастрового инженера могут временно лишить аттестата.

Если же договор подряда уже заключен, но его условия были нарушены со стороны исполнителя, например, неправильно оформлена документация, в результате чего было отказано в регистрации недвижимости, то заказчик вправе расторгнуть договор и потребовать обратно собственные денежные средства. Но на практике такие требования кадастровыми инженерами часто игнорируются.

За некачественное выполнение работ на кадастрового инженера можно жаловаться в СРО (саморегулируемую организацию), прокуратуру, приемную президента в Псковской области, Роспотребнадзор, суд.

В первую очередь рекомендуется направлять жалобу на специалиста кадастра в СРО, т.к. все кадастровые инженеры с 2016 г. относятся к определенному объединению инженеров с выбранным руководством независимо от того, являются они индивидуальными предпринимателями или находятся в штате какой-либо компании. Жалоба пишется на имя руководителя саморегулируемой организации.

В прокуратуру Псковской области следует обратиться с заявлением о привлечении кадастрового инженера к административной ответственности по статье 14.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях за выполнение работ, либо оказание услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов, устанавливающих порядок (правила) выполнения работ, либо оказания населению услуг. Помимо этого, статьей 170.2 Уголовного кодекса РФ предусмотрена уголовная ответственность, а частью 4 статьи 14.35 Кодекса РФ об административных правонарушениях, предусмотрена административная ответственность за внесение лицом, осуществляющим кадастровую деятельность, заведомо ложных сведений в межевой или технический планы.

Самым эффективным способом жалобы является исковое заявление в судебную инстанцию. Оно подается после неудачных попыток обращения в СРО, прокуратуру и прочие органы управления. Суд такое заявление примет положительно, т.к. согласно действующему законодательству гражданин должен предварительно попытаться решить вопрос без доведения до суда.