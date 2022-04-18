Недвижимость

Сбербанк поддерживает предложение о снижении ставки по льготной ипотеке

Сбербанк поддерживает предложение о снижении ставки по льготной ипотеке до 9%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.

«Сегодня ипотека остается одним из основных способов для граждан улучшить жилищные условия, и государственная поддержка в данном случае играет важную роль - больше российских семей смогут оформить ипотечный кредит по доступным процентным ставкам», – отметили в Сбере.

За все время действия программы «Господдержка 2020» Сбербанк выдал более 403 тысяч кредитов на сумму более 1 триллиона рублей, добавили специалисты.

Напомним, президент России Владимир Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке на новое жилье с 12 до 9% годовых. Об этом глава государства заявил на совещании по экономическим вопросам 25 апреля.