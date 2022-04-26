Cбер будет выдавать ипотеку на квартиры, находящиеся в залоге другого банка

Сбер запустил возможность приобрести по договору купли-продажи квартиру на вторичном рынке, находящуюся в залоге у другого банка. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.
Кредит выдается на следующих условиях:
Срок кредитования — до 360 месяцев.
Процентные ставки соответствуют ставкам по готовому жилью.
Квартира, находящаяся в залоге у стороннего кредитора, расположена в многоквартирном доме (исключение: таун-хаус, квартира в доме с внешними деревянными стенами).
Отсутствуют признаки проблемности по кредиту продавца.
Сумма собственных средств заемщика должна быть достаточна для погашения обязательств продавца.
Продавец должен предоставить согласие первичного кредитора на продажу квартиры и заключение договора купли-продажи, а также оформить поручительство на срок до момента получения банком информации о переходе права собственности на заемщика и ипотеки в силу закона в пользу банка.
Условия кредитования не распространяются на государственные программы.
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