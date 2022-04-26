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Недвижимость

Cбер будет выдавать ипотеку на квартиры, находящиеся в залоге другого банка

27.04.2022 17:17|ПсковКомментариев: 0

Сбер запустил возможность приобрести по договору купли-продажи квартиру на вторичном рынке, находящуюся в залоге у другого банка. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

Кредит выдается на следующих условиях:

  • Срок кредитования — до 360 месяцев.

  • Процентные ставки соответствуют ставкам по готовому жилью.

  • Квартира, находящаяся в залоге у стороннего кредитора, расположена в многоквартирном доме (исключение: таун-хаус, квартира в доме с внешними деревянными стенами).

  • Отсутствуют признаки проблемности по кредиту продавца.

  • Сумма собственных средств заемщика должна быть достаточна для погашения обязательств продавца.

Продавец должен предоставить согласие первичного кредитора на продажу квартиры и заключение договора купли-продажи, а также оформить поручительство на срок до момента получения банком информации о переходе права собственности на заемщика и ипотеки в силу закона в пользу банка.

Условия кредитования не распространяются на государственные программы.

«Ранее наши клиенты не могли приобрести квартиру, которая находилась в ипотеке у другого банка. Сейчас мы предоставляем эту возможность, что значительно расширяет выбор недвижимости. Продукт будет действовать на территории всей страны и для всех категорий клиентов. Надеемся, что наша инициатива позволит воплотить мечту о собственном жилье как можно большему числу российских семей», - отметил вице-президент, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Николай Васев.

Подобрать подходящую квартиру можно онлайн на Домклик.

Теги: #Сбербанк
Источник: Псковская Лента Новостей
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