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Страховыми ипотечными продуктами Сбера в первом квартале 2022 года воспользовались 28 тысяч клиентов

06.05.2022 11:46|ПсковКомментариев: 0

Клиенты Северо-Западного банка ПАО Сбербанк в первом квартале 2022 году заключили 28 тысяч договоров ипотечного страхования. Из них 16 тысяч оформлено по ипотечному страхованию жизни от СберСтрахования жизни, еще почти 12 тысяч – по ипотечному страхованию имущества от СберСтрахования. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка. 

Клиенты присоединяются к программам страхования недвижимости, а также жизни и здоровья при оформлении ипотеки. Полисы необходимо продлевать ежегодно. Своевременное продление договора страхования жизни позволяет сохранять процентную ставку по кредиту на прежнем уровне, а полис страхования недвижимости обязателен по кредитному договору.

Ипотечное страхование недвижимости предусматривает возмещение ущерба вашей квартире или дому в случае потопа, пожара, стихийных бедствий и других непредвиденных событий. Дочерняя компания Сбера СберСтрахование страхует квартиры, комнаты, апартаменты, жилые и садовые дома, гаражи и машино-места, на которые Сбером выдан ипотечный кредит. Полис ипотечного страхования СберСтрахование жизни обеспечивает защитой жизнь и здоровье клиента.

Стоимость полиса ипотечного страхования жизни зависит от суммы остатка задолженности по ипотечному кредиту, пола и возраста клиента; стоимость полиса страхования недвижимости — от суммы задолженности и типа и возраста объекта.

Клиенты могут продлить договоры страхования не только в отделениях Сбера, но и с помощью онлайн-сервисов — на сайте страховой компании, на сайте DomClick.ru или в СберБанк Онлайн. Онлайн-оформление полиса занимает несколько минут.

Теги: #банк #ипотека #Сбер
Источник: Псковская Лента Новостей
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