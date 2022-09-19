Недвижимость

Псковская область заняла 67 место в рейтинге регионов по доступности жилья в ипотеку

Псковская область заняла 67 место в рейтинге регионов по доступности покупки семьями жилья в ипотеку. Это следует из исследования, проведённого РИА Новости.

Статистика по области:

Доля семей, которые могли купить квартиру в ипотеку в 2021 - 25,5%;

Доля семей, которые могли купить квартиру в ипотеку в 2020 - 26,3%.

Остальные областные центры Северо-Западного федерального округа в общероссийском рейтинге заняли следующие позиции:

3 место - Ленинградская область;

5 место - Ненецкий автономный округ;

6 место - Республика Коми;

9 место - Мурманская область;

13 место - Вологодская область;

22 место - Архангельская область;

24 место - Новгородская область;

33 место - Республика Карелия;

38 место - Санкт-Петербург;

51 место - Калининградская область.

Рейтинг российских регионов по доступности покупки жилья в ипотеку возглавили Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская и Ленинградская области, а в конце списка оказались Ингушетия, Чечня и Дагестан, при этом доступность жилья продолжает расти, однако увеличение цен на жилье практически полностью компенсировало улучшения в части ипотечного кредитования.

По оценкам экспертов, в последнее время строительный сектор России чувствовал себя неплохо, жилищное строительство быстро растет. По итогам 2021 года было введено 92,6 миллиона квадратных метров жилья (без учета жилья на территориях садоводств), что на 12,7% больше результата в 2020 году и является новым абсолютным рекордом для России. При этом эксперты отмечают, что в 2022 году рост продолжился: за восемь месяцев уже введено 69,7 миллиона квадратных метров жилья (прирост к аналогичному периоду прошлого года +33,3%).

Как показывает рейтинг, за прошедший год доступность покупки жилья выросла в 44 регионах РФ, а снизилась в 40. В целом по России доля семей, для которых доступна ипотека, выросла за прошедший год с 32,7% до 32,8% в 2021 году. Рост доступности продолжается уже четыре года подряд, хотя, по мнению экспертов, условия в них были очень разными. Были периоды роста ставок и их снижения, была острая фаза пандемии, а также цены на недвижимость иногда росли очень сильно, однако рост ипотечного рынка и увеличение зарплат компенсировали негативные моменты, объясняют аналитики.

Согласно исследованию, помимо лидеров еще 12 регионов показали доступность в диапазоне 40-50%. В него попали: Республика Коми (50%), Сахалинская область (49,3%), Камчатский край (48,6%), Мурманская область (48,5%), Тюменская область (47,6%), Челябинская область (45,5%), Оренбургская область (44,5%), Вологодская область (43,9%), Республика Саха (Якутия) (42,6%), Кемеровская область (42,4%), Красноярский край (41,2%) и Иркутская область (40,4%).

Санкт-Петербург (33,2%) в рейтинге занял 38-е место, однако эксперты отмечают снижение доступности в последнее время из-за быстрого роста цен на квартиры. Москва же в текущем рейтинге опустилась на 71-е место из-за быстрого роста стоимости квадратных метров. Оба крупнейших города иллюстрируют ситуацию, когда улучшение условий по ипотеке приводит к опережающему росту цен на жилье и доступность жилья не растет, а, напротив падает, объясняют аналитики.

Несмотря на то что в большинстве регионов доступность ипотеки находится на удовлетворительном уровне, в 7 регионах менее 15% семей могут пробрести типовую «двушку» в ипотеку, отмечают аналитики.