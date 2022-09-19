Недвижимость

Псковичам напомнили, как снять с учета несуществующие объекты недвижимости

У псковичей есть возможность снять с государственного кадастрового учета несуществующие объекты недвижимости. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Кадастровой палаты Псковской области.

В Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) содержится информация о различных объектов. В том числе и тех, которые из-за своего состояния не подлежат восстановлению или вовсе перестали существовать — например, были снесены или сгорели. Такие объекты снимаются с государственного кадастрового учета и лишаются права собственности, если оно было ранее зарегистрировано.

Как отметили эксперты Кадастровой палаты, существует несколько причин для того, чтобы снять квартиру или дом с кадастрового учета. Например, в случае сноса или демонтажа имущества собственником, уничтожения объекта недвижимости в результате пожара, землетрясения или иного стихийного бедствия, тогда право собственности на недвижимость подлежит исключению из ЕГРН, поскольку право на вещь не может существовать в отсутствие самой вещи.

«Собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества и обязан платить налоги. Поскольку зарегистрированное право признается существующим, то лицо, указанное в ЕГРН в качестве собственника, будет обязано уплачивать налог, в том числе и за несуществующий объект. В такой ситуации владельцы недвижимости должны быть заинтересованы в исключении из ЕГРН записей об объектах недвижимости, прекративших существование», - рассказала эксперт кадастровой палаты по Псковской области Светлана Волкова.

Для снятия с кадастрового учета объектов недвижимости необходимо собрать следующие документы:

заявление о снятии с учета объекта недвижимости. Как правило, его составляет сотрудник МФЦ при приеме документов. Если на такой объект зарегистрировано право собственности, то заявление подается одновременно и на снятие с кадастрового учета, и на регистрацию прекращения права собственности, а если у объекта несколько собственников, то заявление подается всеми правообладателями. Также с заявлением может обратиться представитель правообладателя на основании нотариально удостоверенной доверенности;

правоустанавливающий документ на объект недвижимости, который вы снимаете с кадастрового учета. Он необходим, если права на объект не были зарегистрированы в ЕГРН;

акт обследования, подтверждающий прекращение существования объекта недвижимости. Документ составляется кадастровым инженером по итогам осмотра места нахождения объекта недвижимости. Он подтверждает, что уничтожена часть здания, в котором было расположено помещение, или же все здание целиком;

судебное решение, если объект снимается с учета по решению суда;

документ, удостоверяющий личность заявителя или представителя заявителя.

В сентябре 2021 года вступил в силу приказ Росреестра, который устранил административные барьеры в процессе снятия с кадастрового учета объектов капитального строительства, прекративших своё существование. Приказ содержит перечень документов, которые предоставляются в орган регистрации прав исключительно при их наличии. Если таких документов нет, то акт обследования готовится без них и указывается причина их отсутствия. Это упрощает для собственников процедуру снятия объектов с кадастрового учета и способствует актуализации сведений ЕГРН.

Список документов, отсутствие которых не станет препятствием для снятия объекта с учета: