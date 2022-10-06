Денежные выплаты получают жильцы дома с рухнувшими балконами в Плюссе

Денежные выплаты получают жильцы аварийного дома в Плюссе, в котором произошло обрушение балконов в июле. Об этом сообщил губернатор Псковской области в своем Tekegram-канале.
Фото: Михаил Ведерников / Telegram
На рабочей встрече с советником по социальным вопросам Еленой Полонской глава региона обсудил ход переселения жильцов из аварийного дома в Плюссе.
На выплаченные средства 8 жильцов уже приобрели новые квартиры, две семьи начали строительство индивидуальных домов.
Ситуация остается на контроле до полного разрешения, добавил Михаил Ведерников.
Напомним, в июле этого года в Плюссе в трехэтажном панельном доме прошло обрушение балконов. По результатам экспертизы здание признано аварийным. В рамках рабочей поездки в муниципалитет, которая состоялась сразу после происшествия, Глава региона пообещал поддержку жильцам.