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Недвижимость

Денежные выплаты получают жильцы дома с рухнувшими балконами в Плюссе

07.10.2022 07:39|ПсковКомментариев: 0

Денежные выплаты получают жильцы аварийного дома в Плюссе, в котором произошло обрушение балконов в июле. Об этом сообщил губернатор Псковской области в своем Tekegram-канале.

Фото: Михаил Ведерников / Telegram

На рабочей встрече с советником по социальным вопросам Еленой Полонской глава региона обсудил ход переселения жильцов из аварийного дома в Плюссе.

«Почти все получили денежные выплаты за свои квартиры. До 27 ноября эта работа будет завершена: к этому времени оставшиеся 2 человека вступят в наследство и получат положенные деньги полностью. Сумма рассчитывалась таким образом, чтобы не ухудшать жилищных условий людей», – отметил губернатор. 

На выплаченные средства 8 жильцов уже приобрели новые квартиры, две семьи начали строительство индивидуальных домов.

Ситуация остается на контроле до полного разрешения, добавил Михаил Ведерников.

Напомним, в июле этого года в Плюссе в трехэтажном панельном доме прошло обрушение балконов. По результатам экспертизы здание признано аварийным. В рамках рабочей поездки в муниципалитет, которая состоялась сразу после происшествия, Глава региона пообещал поддержку жильцам.

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Теги: #Плюсский район #аварийное жилье
Источник: Псковская Лента Новостей
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