Псковская область получит почти 300 млн рублей на расселение аварийного жилья

Псковская область получит 292 млн 219,8 тыс. рублей на расселение аварийного жилья. Это следует из распоряжения председателя правительства РФ Михаила Мишустина, опубликованного на сайте кабмина.
В регионы дополнительно направят 24 млрд рублей из резервного фонда, чтобы обеспечить снос или реконструкцию аварийных домов и дать возможность гражданам переехать в современные квартиры.
Речь идёт о расселении многоквартирных домов, которые были признаны аварийными до 1 января 2017 года. Дополнительные средства на эти цели получат 43 региона с наиболее высокой потребностью в федеральном финансировании. Деньги поступят в субъекты до конца 2022 года.
Вопрос о выделении дополнительного финансирования обсуждался на совещании с вице-премьерами 10 октября. «В сложившихся условиях необходимо проследить за эффективным использованием по прямому назначению каждого рубля», – подчеркнул Михаил Мишустин, поручив вице-премьеру Марату Хуснуллину держать ход работ на постоянном контроле.
В августе по поручению президента правительство утвердило новую программу расселения аварийного жилья. Она распространяется на многоквартирные дома, которые были признаны непригодными для проживания с 2017 до 2022 года. В 2022–2023 годах в рамках новой программы в регионы будет направлено 45 млрд рублей, что позволит переселить около 50 тысяч человек с почти 1 млн кв. м.