Недвижимость

Объём ввода жилья в Псковской области вырос почти на 20%

1 464 жилых дома общей площадью 290,9 тысячи квадратных метров построили и ввели в эксплуатацию в Псковской области в январе-сентябре 2022 года (это на 19% больше, чем за соответствующий период предыдущего года). В том числе возведено 18 многоквартирных домов общей площадью 102,2 тысячи квадратных метров. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата.

Инфографика: пресс-служба Псковстата

Население построило 1 446 домов общей площадью 188,7 тысячи квадратных метров (64,9% от общего объёма жилья, введенного в январе-сентябре 2022 года), из них на участках для ведения садоводства – 237 домов площадью 22,3 тысячи квадратных метров. В сельской местности построено 1 076 домов общей площадью 176,6 тысячи квадратных метров. Всего в январе-сентябре 2022 года построено 3 499 новых квартир.

В январе-сентябре 2022 года в 10 муниципальных районах и городах Псков и Великие Луки объёмы жилищного строительства превысили уровень соответствующего периода предыдущего года.