Недвижимость

Перспективные площадки для строительства жилья представили в Псковской области

ДОМ.РФ на специальном роад-шоу для властей и застройщиков Псковской области представил перспективные площадки под строительство жилья. Участки будут реализованы на торгах разного типа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Так, уже 11 ноября состоится аукцион на право заключения договора комплексного развития территории (КРТ) по участку площадью 13,2 га в Пскове (Крестовское шоссе). Здесь планируется построить до 120 тысяч квадратных метров жилья, создать дворы c зелёными зонами, подземный паркинг и объекты социальной инфраструктуры. По условиям торгов, проект должен быть реализован в течение 10 лет. Застройщику рекомендуется применять при этом «Стандарт КРТ», разработанный ДОМ.РФ.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 8 ноября. Начальная цена права заключения договора КРТ — 9,16 млн рублей.

«Аукционы на право заключения договоров КРТ и торги „за долю“ позволяют инвесторам сократить сроки строительства и снизить затраты на реализацию проектов. В результате в регионах на месте заброшенных территорий появляются построенные „под ключ“ благоустроенные микрорайоны со всей необходимой инфраструктурой», - отметил директор подразделения продвижения и предоставления земельных участков ДОМ.РФ Николай Сарокваша.

В I квартале 2023 года планируется провести аукцион «за долю» по участку площадью 4,38 га в Великих Луках. Его градостроительный потенциал составляет не менее 41 тысяч квадратных метров жилья, часть из которых будет передана Институту развития. Условия торгов будут объявлены позже.

«Сейчас правительство России предоставляет беспрецедентные меры поддержки строительной отрасли, поскольку она является одним из драйверов роста экономики и имеет серьёзное социальное значение. Один из основных механизмов - поддержка застройщиков через инструменты ДОМ.РФ, который предоставляет целый комплекс услуг: ипотечное кредитование, счета эскроу, проекты КРТ. Их использование застройщиками позволяет увеличить темпы ввода жилья, повысить качество жизни наших граждан в регионах», - сказал председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов.

Организаторы роад-шоу также познакомили представителей региональных властей и застройщиков с правилами проведения аукционов ДОМ.РФ, рассказали о финансовых инструментах, которые могут быть использованы для развития строительной отрасли и жилищной сферы Псковской области.