Недвижимость

Стартовали продажи квартир в новом доме от псковского застройщика

В Пскове начались продажи квартир в доме №17 по улице Ижорского Батальона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в группе компаний «ЛУГ».

Это уже второй дом в жилом комплексе «Заречье PARK». Кирпично-монолитная конструкция вырастет на 13 этажей. В доме представлены несколько видов одно-, двух- и трехкомнатных квартир. Среди них есть полюбившиеся псковичам европланировки с просторной кухней-гостиной.

Все планировки доступны на странице объекта на сайте застройщика. Подробные консультации по телефону 8 (8112) 793-793.

ЖК «Заречье PARK» расположен в микрорайоне Овсище — уютном и зеленом уголке Пскова, стремительно растущем в последние годы. Микрорайон обладает всей инфраструктурой для комфортного семейного проживания. Здесь расположена школа №3, два детских сада (один из них — новый, построен по нацпроекту «Демография» в прошлом году), новый сквер «Соколинка», сетевые супермаркеты и местные магазинчики, отделение банка и почты. Жители микрорайона используют собственный пляж на реке Великой, который в этом году победил в рейтинговом голосовании и следующим летом будет благоустроен за бюджетный счет. Микрорайон тесно связан с историей Пскова, поблизости расположен Снетогорский монастырь с древними псковскими фресками, на Чертовом ручье стоял лагерем польской король Стефан Баторий, осаждавший город в XVI веке. Современный мост Александра Невского связывает Овсище с торгово-развлекательным центром «Акваполис». Через микрорайон проходят четыре автобусных маршрута.