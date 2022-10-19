Псковичи могут купить однушку в новостройке с ипотечным платежом 10 900 рублей

Однокомнатную квартиру в ипотеку с платежом 10 900 рублей в месяц могут купить псковичи в строящемся ЖК «Заречье PARK». Речь идёт о доме №3 на улице Алёхина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в группе компаний «ЛУГ».
«Сегодня доступны отличные варианты однокомнатных квартир в ЖК "Заречье парк" с очень комфортным ежемесячным платежом!» - отметил представитель застройщика.
Как подчеркнули в ГК «ЛУГ», выгодный для покупателя размер платежа достигается благодаря партнёрскому соглашению между застройщиком и банком.
Ипотека под 3,9% - не единственное предложение застройщика о выгодной покупке квартиры в ЖК «Заречье PARK». Ставку по ипотеке можно рассчитать индивидуально, для ряда категорий покупателей платёж может оказаться ещё ниже.
Ранее Псковская Лента Новостей сообщала, что стартовали продажи квартир в следующем доме в ЖК «Заречье PARK». Комплекс расположен в тихом микрорайоне Овсище с развитой образовательной, коммерческой, транспортной и рекреационной инфраструктурой.