Недвижимость

Псковичи могут купить однушку в новостройке с ипотечным платежом 10 900 рублей

Однокомнатную квартиру в ипотеку с платежом 10 900 рублей в месяц могут купить псковичи в строящемся ЖК «Заречье PARK». Речь идёт о доме №3 на улице Алёхина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в группе компаний «ЛУГ».

«Сегодня доступны отличные варианты однокомнатных квартир в ЖК "Заречье парк" с очень комфортным ежемесячным платежом!» - отметил представитель застройщика.

Как подчеркнули в ГК «ЛУГ», выгодный для покупателя размер платежа достигается благодаря партнёрскому соглашению между застройщиком и банком.

Ставка от 3,9% годовых доступна в рамках программы ПАО Промсвязьбанк по программе «Господдержка 2020» на срок кредитования - до 360 месяцев с условием субсидирования процентной ставки застройщиком-партнером Банка при приобретении строящегося жилья у юридического лица по ДДУ/ДУПТ у застройщика-партнера. Подробности на сайте банка . Застройщик ООО «Возрождение 10», город Псков, улица Алёхина, дом №3. Не оферта. Подробности на сайте застройщика

Ипотека под 3,9% - не единственное предложение застройщика о выгодной покупке квартиры в ЖК «Заречье PARK». Ставку по ипотеке можно рассчитать индивидуально, для ряда категорий покупателей платёж может оказаться ещё ниже.

Подробности по телефону: 793-793.

Ранее Псковская Лента Новостей сообщала, что стартовали продажи квартир в следующем доме в ЖК «Заречье PARK». Комплекс расположен в тихом микрорайоне Овсище с развитой образовательной, коммерческой, транспортной и рекреационной инфраструктурой.