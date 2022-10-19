Недвижимость

Сбер удвоил объём выдачи кредитов по «Семейной ипотеке» в Псковской области

За девять месяцев текущего года объём выдачи кредитов Псковским отделением Сбера по программе «Семейная ипотека» составил порядка 450 млн рублей, что вдвое выше аналогичного показателя прошлого года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

Сбер продлил «Семейную ипотеку» в соответствии с решением правительства РФ. Клиенты банка могут заключить кредитный договор на приобретение жилья по льготной ставке до 1 июля 2024 года. Чтобы родители могли оформить льготный кредит, дети в их семьях должны родиться до 31 декабря 2023 года.

По программам «Господдержка» и «Семейная ипотека» наряду с приобретением или строительством жилых домов теперь доступно кредитование квартир и таун-хаусов от индивидуальных предпринимателей. При этом ИП должен быть первым и единственным собственником жилья и осуществлять строительную деятельность.

«Собственное жильё даёт семье определённость и уверенность в будущем. Правительство постоянно совершенствует программы льготной ипотеки, и Сбер своевременно отражает эти позитивные изменения в своих ипотечных программах. Это даёт возможность ещё большему числу российских семей улучшить свои жилищные условия и приобрести удобную, уютную и современную квартиру или дом. Клиенты Сбера активно пользуются льготными программами при покупке недвижимости в ипотеку. Так, в сентябре по программе "Господдержки" Сбер выдал 14,9 тысячи кредитов — это на 2,1 тысячи больше, чем в августе. Семейная ипотека также востребована: в сентябре число выданных кредитов по программе выросло более чем на 14% по сравнению с августом — до 6,4 тысячи», - рассказал вице-президент, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Николай Васёв.

В пресс-службе банка напомнили, что первоначальный взнос по обеим программам начинается от 15% стоимости жилья. Ставка по «Семейной ипотеке» — от 5,3%, по «Господдержке» — от 6,3%.

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