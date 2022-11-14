Недвижимость

Свыше 1600 жилых домов построили в Псковской области с начала года

1 618 жилых домов общей площадью 310,1 тысячи квадратных метров построили и ввели в эксплуатацию в Псковской области в январе-октябре 2022 года, что на 12,9% больше, чем за соответствующий период предыдущего года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата.

Инфографика: Псковстат

Из общего числа возвели 18 многоквартирных домов общей площадью 102,2 тысячи квадратных метров. Население построило 1600 домов общей площадью 207,8 тысячи квадратных метров (67% от общего объёма жилья, введенного в январе-октябре 2022 года), из них на участках для ведения садоводства – 267 домов площадью 25,2 тысячи квадратных метров. В сельской местности построено 1194 дома общей площадью 190,6 тысячи квадратных метров. Всего в январе-октябре 2022 года построено 3653 новых квартиры.

Объемы жилищного строительства превысили уровень соответствующего периода предыдущего года в 10 муниципальных районах и городах Псков и Великие Луки.