Недвижимость

В Пскове началась выдача ключей жителям новой девятиэтажки

График выдачи ключей опубликован для новоселов жилого дома №132 по улице Инженерной. О вводе дома в эксплуатацию Псковской Ленте Новостей сообщили в группе компаний «ЛУГ».

«Вырос дом-красавец, украшая любимый Псков», - отметили в ГК «ЛУГ».

Девятиэтажная новостройка возведена из улучшенной панели европейского качества. Она расположена в жилом комплексе «SMART».

Подписание актов приемки-передачи и выдача новоселам ключей проходит в центральном офисе продаж на Октябрьском проспекте, 54 (левое крыло ТЦ «Максимус»). Там подчеркивают, что выполнение графика позволит сделать процесс передачи документов и ключей комфортным и удобным.