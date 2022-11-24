Недвижимость

Псковичи с начала года построили в области 1600 жилых домов

310 069 квадратных метров жилья ввели в эксплуатацию в Псковской области за 10 месяцев 2022 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата.

Инфографика: Псковстат

«За 10 месяцев текущего года на 12,9% выросла общая площадь построенного жилья в Псковской области по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и составила 310,1 тысячи квадратных метров», – подсчитали специалисты.

Организации-застройщики построили и ввели в эксплуатацию 18 многоквартирных домов общей площадью 102,2 тысячи квадратных метров. Население построило 1600 жилых домов площадью 207,8 тысячи квадратных метров, что составляет 67% от общей площади построенного жилья.