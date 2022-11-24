Недвижимость

В Госдуме предложили запустить массовое строительство арендных домов

В Госдуме предложили способ вывода из тени арендного жилья — в стране планируется запустить массовое строительство доходных домов с недорогими квартирами. Мера позволит вывести из серой зоны этот сегмент рынка, сказал один из разработчиков проекта, первый заместитель председателя Госдумы по строительству и ЖКХ от фракции ЛДПР Владимир Кошелев.

Инвесторам таких домов предоставят льготы на 10 лет — нулевой налог на прибыль, на землю, на владение объектом, а также льготные кредиты на финансирование стройки. Законопроект планируется внести в ГД в начале 2023 года, сообщают «Известия» со ссылкой на слова парламентария.

«Так появится сегмент арендных домов, которые будут предлагать официальную аренду в комфортном жилье с сервисом по приемлемым ценам. Конкуренция должна привести к выводу из серой зоны большей части съемного жилья в стране», — пояснил Кошелев.

Сегодня в России созданием арендных домов уже занимается «Дом.РФ». Сейчас в портфеле госкомпании не менее 13 проектов в Москве, Приморском крае, Тюменской, Воронежской и Свердловской областях. Большинство находится в столице. Госкомпания выкупает квартиры для сдачи у застройщиков.

Девелоперы сегодня не заинтересованы в строительстве арендных домов из-за слишком долгого срока окупаемости инвестиций, отсутствия понятных правил игры на уровне федерального законодательства, сказал член комитета ГД по строительству и ЖКХ от фракции «Единая Россия» Александр Якубовский.

«Отрасль нуждается в развитии, в привлечении дополнительных игроков. Такой инструмент как арендное жилье, вполне удобен при сегодняшней мобильности граждан, возможностях удаленки и желании работать, например, в более удачном климате или в менее густонаселенном городе», — отметил он.

Инициатива интересна для девелоперов — если меры вступят в силу, то компании начнут рассматривать такие проекты и осваивать сегмент, считает директор по инвестициям ГК «Гранель» Андрей Носов.

«В целом, всё, что направлено на решение жилищных проблем граждан, полезно. В большинстве развитых стран люди арендуют жилье, не имея своего. Это решает жилищный вопрос и вопрос трудовой миграции, снимает различные барьеры», — сказал первый зампредседателя комитета ГД по строительству и ЖКХ от фракции КПРФ Роман Лябихов.