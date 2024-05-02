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Недвижимость

Число выданных сельских ипотек в России выросло в полтора раза

02.05.2024 17:32|ПсковКомментариев: 0

Более 6 тыс. кредитов по программе «Сельская ипотека» выдано в стране с начала текущего года, что в полтора раза превышает результат первых четырех месяцев прошлого года, когда было выдано около 4 тыс. кредитов, сообщила пресс-служба Минсельхоза РФ.

«С начала года по программе "Сельская ипотека" поступило 10,5 тыс. заявок на сумму более 55 млрд рублей, выдано 6,2 тыс. кредитов на сумму 28 млрд рублей. За тот же период в 2023 году было выдано 4,1 тыс. кредитов на сумму более 11 млрд рублей», - рассказали  в пресс-службе.

По данным Минсельхоза, который является оператором этой программы, совокупно ипотечными кредитами уже воспользовались порядка 140 тыс. семей. Программа Сельская ипотека» реализуется в России с 2020 года в рамках федерального проекта "Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства", входящего в состав государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий», пишет ТАСС

В рамках сельской ипотеки граждане России могут получить ипотечный кредит на приобретение или строительство жилья в сельской местности по льготной ставке 3% годовых, а в приграничных районах - по ставке 0,1% годовых. «Максимальная сумма кредита составляет 6 млн рублей, что является достаточным для развития жилищного строительства в сельской местности», - уточнили представители Минсельхоза.

В августе прошлого года министерство сообщало, что уполномоченные российские банки временно приостанавливают выдачу сельской ипотеки в связи с повышением ключевой ставки ЦБ. В конце сентября согласование Минсельхозом России заявок по программе «Сельская ипотека» возобновлено и осуществляется в штатном режиме. Сегодня программа реализуется в 11 банках.

Источник: Псковская Лента Новостей
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