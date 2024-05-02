Недвижимость

Руинированный дом на улице Труда в Пскове планируют приспособить для современного использования

Руинированный дом №4 на улице Труда в Пскове планируют приспособить для современного использования. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщил председатель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик.

«Сменился собственник. И планируется приспособление для современного использования», – рассказал Вадим Нэдик.

Кто является собственником объекта и для каких конкретно целей будут использовать здание, не раскрывается.

Ранее дом №4 на улице Труда оградили забором.