Недвижимость

Очередную незаконную свалку на сельхозугодьях выявили в Псковской области

Выездное обследование земельного участка сельскохозяйственного назначения площадью 2,48 гектара, расположенного на территории Великолукского района, состоялось в апреле 2024 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото здесь и далее: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

По результатам мероприятия, проводимого без взаимодействия с контролируемым лицом, сотрудник ведомства установил, что сельскохозяйственные угодья по всей площади покрыты многолетней сорной растительностью (бодяком полевым, вейником), а также очагово зарастают древесно-кустарниковой растительностью (ивой козьей).

На общей площади 0,53 гектара поверхность почвы земельного участка перекрыта грунтом неизвестного происхождения вместе с отходами производства и потребления (холодильник, автомобильные покрышки, бревна, ветки, доски, битые стекло, кирпич, асфальт и бетон, строительный мусор, пластиковая тара и другие бытовые отходы), имеются следы сжигания ТБО.

Признаки проведения обязательных мероприятий, направленных на воспроизводство плодородия земель сельскохозяйственного назначения, защиту земель от загрязнения отходами производства и другого негативного воздействия, защиту сельскохозяйственных угодий от зарастания деревьями и сорными растениями, не установлены.

Управление Россельхознадзора объявило собственнику земельного участка предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований и предложило провести мероприятия по ликвидации зарастания земель от многолетней сорной и древесно-кустарниковой растительностью, очистить участок от отходов производства и потребления, ввести земельный участок в сельскохозяйственный оборот и обеспечить его использование в соответствии с разрешенным видом использования.