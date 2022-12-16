Недвижимость

Более 200 земельных участков вовлекли в оборот в Псковской области

Работа оперативного штаба по исполнению поручения правительства Российской Федерации по выявлению возможных для жилищного строительства земель продолжается в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном Росреестре.

21 декабря в областном управлении Росреестра состоялось очередное заседание постоянно действующего оперативного штаба по вопросу проведения анализа эффективности использования земельных участков для определения возможности вовлечения их в оборот в целях жилищного строительства.

«За 11 месяцев текущего года выявлено более 187,8 га земель, пригодных для вовлечения в оборот в целях жилищного строительства. Всего на настоящий момент в перечень выявленных земельных участков включены 136 участков и 54 территории, общей площадью 1295,7 га», - отметила руководитель регионального управления Олеся Ребеко.

Благодаря проекту «Земля для стройки» в оборот вовлекли 220 участков, общей площадью более 45 га. В областном ведомстве пояснили, что физические и юридические лица, желающие получить земельные участки для последующего возведения жилого дома, могут ознакомиться с перечнем участков на сайте Публичной кадастровой карты, для этого нужно выбрать тип поиска «Жилищное строительство» и ввести в строку поиска номер региона, двоеточие и звездочку, то есть символы 60:* (без пробелов).

Чтобы отправить в уполномоченный орган обращение о своей заинтересованности использовать выбранный земельный участок и территорию, необходимо нажать на ссылку «Подать обращение» в информационном окне соответствующего объекта. Сейчас на Публичной кадастровой карте размещены сведения о земельных участках и территориях общей площадью 1213,7 га, с видом разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства.