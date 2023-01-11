Недвижимость

Комнаты в России подорожали на 13% за год

Комнаты в России за 2022 год подорожали на 13%, в среднем до 1,1 млн рублей. Такие данные приводятся в исследовании федерального портала «Мир квартир», которое есть в распоряжении ТАСС.

«Среднероссийский рост цен на комнаты составил +13% за год, средняя комната сейчас стоит 1 100 510 рублей», - говорится в материалах.

По данным аналитиков, за год комнаты подорожали в 65 городах из 70 исследованных. Больше всего цены выросли в Чите, Ставрополе и Улан-Удэ. Замыкают десятку городов Владимир, Нижний Новгород и Омск. Уменьшились средние цены на комнаты в пяти городах: Севастополе (-7,9%), Сочи (-5,6%), Симферополе (-4,7%), Махачкале (-1,7%) и Москве (-0,3%).

В Санкт-Петербурге рост был минимальным - плюс 0,1%. В Московской и Ленинградской областях - средний: +13,9% и +10,8% соответственно.

Существенного роста спроса на комнаты в России не предвидится, покупатели ценят комфорт и больше ориентированы на покупку полноценной квартиры, прокомментировал генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко. «С другой стороны, до нуля он также не упадет - все-таки комната стоит впятеро дешевле отдельного жилья. Что касается цен, то в целом они повторяют динамику на "вторичке" (средняя цена квартиры за прошлый год увеличилась на 11,2%). В следующем году мы ожидаем роста цен на комнаты в рамках инфляции или чуть ниже, а при самом неблагоприятном развитии событий в экономике страны – снижения», - сказал собеседник агентства.