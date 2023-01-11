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Недвижимость

Права детей на объекты недвижимости псковичам перечислили эксперты

16.01.2023 19:11|ПсковКомментариев: 0

В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый имеет право на жилище. Правовой статус несовершеннолетних характеризуется тем, что они не имеют возможности повлиять на решения, принимаемые их родителями и иными законными представителями, следовательно, не могут должным образом осуществлять защиту своих прав, в том числе и жилищных. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в филиале ППК «Роскадастр» по Псковской области. 

Защита жилищных прав несовершеннолетних, на основании действующего законодательства, осуществляется родителями, органами опеки и попечительства, прокурором, судом, напомнили в ведомстве. 

С учетом того, что ввиду возраста малолетний ребенок не может выступать как самостоятельный субъект гражданских правоотношений, участие законных представителей (родителей, опекунов, попечителей) в сделках, осуществляемых от имени ребенка, необходимо. При заключении соответствующих сделок вышеуказанные лица должны учитывать непосредственно мнение ребенка, а также тот факт, насколько данная сделка отвечает его интересам.

Независимо от того, кто из вышеперечисленных лиц будет принимать участие в сделке, он может действовать только с согласия органов опеки и попечительства, которое выдаётся после оценки условий проживания ребёнка в сравнении их с состоянием жилья, предлагаемого несовершеннолетнему взамен. По итогам проверки выдаётся либо разрешение с указанием условий совершения сделки, либо отказ в выдаче такого согласия.

Органы опеки и попечительства призваны следить за тем, чтобы права детей не были нарушены и их доля не уменьшилась в результате сделки, а жилищные условия не ухудшились, в связи с чем, одобряют сделки с недвижимостью, принадлежащей детям, только в случае их выгоды – ребенок-собственник должен быть обеспечен альтернативной квартирой такой же или большей площади. Родителям или представителям ребенка придется доказать не только то, что он не останется без жилья, а еще и то, что его жилищные условия не ухудшатся.

«В случае покупки жилья с участием средств материнского капитала, родители должны наделить всех своих детей долями собственности в приобретаемой недвижимости, в противном случае сделка не будет зарегистрирована Росреестром», – отметила эксперт Роскадастра по Псковской области Валентина Морозова.

Она подчеркнула, что когда среди собственников есть несовершеннолетние дети, требуется заключение договора купли-продажи только в нотариально заверенной форме.

При обращении за государственной регистрацией прав и сделок с объектами недвижимого имущества, заявление и другие документы от имени несовершеннолетних в возрасте до 14 лет, подают их законные представители, они же подписывают и договор. Если же ребенку от 14 до 18 лет, то он подписывает договор, действуя с согласия, например, родителя, а подает документы на регистрацию уже самостоятельно.

Жилье, оформленное на ребенка, является исключительно его имуществом, родители не имеют на него права собственности. Родители или другие законные представители несовершеннолетнего не могут только по своей воле продать, обменять или подарить принадлежащую ему недвижимость, а также сдать ее в аренду, передать в безвозмездное пользование или в залог, разделить имущество, выделить из него доли. На все требуется согласие органов опеки и попечительства, без которого сделки, влекущие уменьшение имущества ребенка, невозможны.

Росреестр и Роскадастр проверяют поданные на регистрацию сделки документы на соответствие нормам действующего законодательства РФ и, в случае отсутствия разрешения для совершения сделок с жильем с участием несовершеннолетнего, выданного органами опеки, в регистрации сделки будет отказано, а если требования, указанные в таком разрешении не выполнены родителями или законными представителями, то сделка может быть признана недействительной по решению суда.

В ведомстве напомнили, что специалисты филиала ППК «Роскадастр» оказывают консультационные услуги, связанные с подготовкой договоров в простой письменной форме, стоимость составляет: 925 рублей, в т. ч. НДС. За более подробной информацией обращаться по телефону: 8(8112) 649-301, добавочный: 21-20.

Оплата услуг, оказываемых филиалом, осуществляется в безналичном порядке на лицевой счет филиала, реквизиты размещены по ссылке, также реквизиты могут быть направлены на электронный адрес заказчика.

Для заключения договора на оказание платных услуг необходимо обратиться в отдел правового и кадрового обеспечения филиала по адресу: Псков, улица Рабочая, дом №11, предварительно позвонив по телефону: 8(8112) 649-301, добавочный: 2120 для получения подробной информации.

Теги: #Росреестр #регион60 #дети
Источник: Псковская Лента Новостей
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