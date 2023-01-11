Недвижимость

Дом для расселения аварийного жилья на 102 квартиры построят в Островском районе

Ещё один дом для расселения аварийного жилья построят в Островском районе в 2023 году. Об этом в программе «Обратный отсчет» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сообщил глава района Дмитрий Быстров.

«Принято решение, тоже спасибо губернатору, на 2023 год нам выделено еще 200 миллионов на строительство многоквартирного дома для переселения», - сказал Дмитрий Быстров.

Он отметил, что площадь дома составит порядка 4,5 тысячи квадратных метров, переселить в него планируют жителей, занимающих в общей сложности жилую площадь около 3,3 тысячи квадратных метров. Таким образом, заметил глава муниципалитета, строительство планируется на перспективу.

«Это очень серьёзно. Там повышенные обязательства. Этот дом должен появиться и расселить людей до конца 2023 года. Это очень серьёзно, на самом деле, потому что это полноценный пятиэтажный дом, 102-квартирный, чтобы вы понимали. Повышенные обязательства, но если предлагают такие вещи, тут нельзя отказываться, надо пробовать», - отметил Дмитрий Быстров.

Он добавил, что власти планируют активно общаться с подрядчиком и использовать все возможные административные рычаги для ускорения процесса строительства и процедур по согласованию.

Напомним, в конце 2022 в Острове завершалось строительство многоквартирного дома на 44 квартиры для расселения аварийного жилья.