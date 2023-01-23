Недвижимость

Известняк незаконно добывали в Палкинском районе

Факт незаконной добычи полезного ископаемого зафиксировали на земельном участке сельскохозяйственного назначения в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадора.

В декабре сотрудники Россельхознадзора и Псковской природоохранной межрайонной прокуратуры провели выездную проверку в отношении собственников земельного участка общей площадью 8,5 га, расположенного в Палкинском районе.

Они установили, что земельный участок имеет очаговое зарастание древесно-кустарниковой растительностью. На площади 0,6 га есть карьерные выемки по добыче известняка глубиной до 2-3 м, а на площади 0,04 га находится складированная в кучи и бурты известковая порода.

Государственный инспектор ведомства отобрал образцы почвы для дальнейших лабораторных исследований. В образцах обнаружили существенное снижение показателей плодородия по четырем критериям – уменьшение содержания:

органического вещества,

подвижного фосфора,

обменного калия,

минерального азота.

Правообладателей земельного участка привлекли к административной ответственности по частям 1, 2 статьи 8.7.КоАП РФ.

Псковский районный суд обязал собственников земельного участка разработать проект и провести рекультивацию земель.