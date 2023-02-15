Недвижимость

Борис Елкин оценил скорость строительства дома для переселенцев в Пскове

Глава Пскова Борис Елкин оценил скорость строительства дома для переселенцев на пересечении улиц Юности и Инженерной в ходе посещения строительной площадки сегодня, 15 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

На данный момент строители закончили возведение каркаса всего здания, закончили монтаж парапетных панелей, кроме лифтовой шахты, выполнили работы по устройству системы водоснабжения и системы теплоснабжения в подвальном помещении. Идет монтаж вентиляционных труб. Частично выполнена работа по устройству наружной теплотрассы. Ориентировочный процент выполнения работ 45%.

«Дом для переселения из ветхого и аварийного жилья очень важен для нашего города. Конечно, хотелось бы это сделать как можно быстрее. Подрядчик очень оперативно и быстро работает. По контракту мы должны закончить в декабре, но мы опережаем сроки», – отметил Борис Елкин во время осмотра строительной площадки.

Глава города отметил, что при текущих темпах подрядчика работы могут быть завершены уже осенью. 198 новых квартир с отделкой предназначены для переселения жильцов более чем из аварийных 50 домов Пскова.

«Все в штатном режиме. Я думаю, что никаких проблем по части строительства на данный момент нет», - заключил Борис Елкин.