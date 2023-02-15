Недвижимость

После модернизации IT-ипотеки спрос растет - ВТБ

С февраля банки начали работать по новым условиям IT-ипотеки. Согласно модернизированным параметрам, оформить ипотеку по льготной ставке теперь могут сотрудники компаний в возрасте до 50 лет включительно (ранее - до 44 лет), сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе банка.

Одновременно исключено требование об обязательном получении организацией налоговых льгот. Теперь для получения кредита по программе достаточно, чтобы компания, в которой трудится потенциальный заемщик, была аккредитована Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Произошли изменения и в части уровня дохода клиента. В населенных пунктах, где проживает менее миллиона человек, требования к этому показателю снижены со 100 тыс. до 70 тыс. руб.

По данным ВТБ, изменение условий сразу резко повысили спрос на госпрограмму среди заемщиков: так, в первые две недели февраля банк получил более 450 заявок на IT-ипотеку, это в три раза выше среднего показателя в прошлом году.

Общий объем сделок в банке с момента старта программы в мае прошлого года превышает 8,3 млрд рублей, из них свыше 700 млн рублей IT-специалисты получили в 2023 году.

ВТБ со своей стороны также улучшил условия программы для своих клиентов, повысив максимально доступную сумму средств. С 10 февраля в Пскове и области заемщики могут получить до 15 млн. рублей. Значительно расширить возможности IT-специалистов банку удалось за счет сотрудничества с партнерами-застройщиками, которые субсидируют ставку для лимита свыше 9 млн.

Решение позволяет работникам сферы информационных технологий не ограничиваться суммой кредита, установленной госпрограммой, и приобрести объект увеличенной площади или более высокого класса.