Недвижимость

Цены на жилье снизились в Псковской области

Официальные цены на квартиры на второй квартал года рассчитал Минстрой. Они используются при расчете социальных выплат на приобретение жилья, идущих из федерального бюджета. Согласно расчетам, Псковская область вошла в число 11 регионов, где жилье подешевело.

В 11 регионах жилье, судя по проекту приказа Минстроя, подешевело. В основном незначительно - на 1-2 тысячи рублей за квадратный метр. Среди них Подмосковье, Курская, Тульская, Псковская области, Севастополь, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия, Ямало-Ненецкий АО, Якутия, Хабаровский край. Только в Бурятии цены снизились более существенно - с почти 84 до 78 тысяч рублей, пишет «Российская газета».

Подорожание «квадрата» на сумму около 5-6 тысяч рублей произошло в Воронежской, Амурской областях, Республике Коми, Крыму и Краснодарском крае, Татарстане, Чувашии, на Камчатке. В остальных регионах цены подросли не так значительно или остались на прежнем уровне.

Дороже всего, как обычно, будут квартиры в Москве - 170 тысяч рублей за квадратный метр (подорожание за квартал примерно на 500 рублей). На втором месте - Санкт-Петербург, где цены не изменяются и равны 165 тысячам рублей. На третьем месте - Краснодарский край со 154 тысячами. Далее следуют Приморье (151 тысяча), Магаданская (147 тысяч) и Сахалинская (137 тысяч) области.

Дешевле всего купить жилье можно в Ингушетии - всего по 46 тысяч рублей за квадратный метр.

Рыночная стоимость «квадрата» жилья в Луганской, Донецкой народных республиках, Запорожской и Херсонской областях установлена на уровне норматива стоимости в среднем по РФ (этот показатель пересматривается раз в полгода) - 88 737 рублей.