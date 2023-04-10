Недвижимость

Два многоквартирных дома достроили в Псковской области за три месяца 2023 года

Два многоквартирных дома достроили в Псковской области в январе-марте 2023 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата.

В области за первые три месяца текущего года население построило 530 домов. Всего в регионе появилось 972 новых квартиры. Общая площадь жилых помещений в построенных жилых домах составила 88,7 тысячи квадратных метров (65,1% к соответствующему периоду предыдущего года).

На долю индивидуальных застройщиков приходится 75,1% построенного жилья.

Объемы жилищного строительства превысили уровень соответствующего периода предыдущего года в 18 районах области. Наиболее значительно – в Палкинском, Себежском и Пыталовском районах.