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Ещё 800 млн рублей требуется для программы переселения людей из ветхого и аварийного жилья в Псковской области

Ещё 800 млн рублей требуется для программы переселения людей из ветхого и аварийного жилья в Псковской области. Об этом на совещании губернатор региона Михаил Ведерников рассказал председателю попечительского совета публично-правовой компании «Фонд развития территорий» и Совета АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове» Сергею Степашину сегодня, 16 мая, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Вопрос, который затрагивает благополучие тысяч жителей региона, – программа переселения людей из ветхого и аварийного жилья реализуется в условиях крайне ограниченного строительного рынка. Это накладывает определенные сложности, но тем не менее решения мы находим и продолжаем двигаться хорошими темпами. Если говорить про 2021 и 2022 годы, то мы идем даже с небольшим перевыполнением плана», – сказал Михаил Ведерников.

С 2021 года из областного бюджеты было выделено почти 150 млн рублей на компенсацию роста цен на строительном рынке. Ещё 80 млн рублей было привлечено самими муниципальными образованиями. Также 300 млн рублей федеральных средств привлекли при содействии «Фонда развития территорий». «Эта поддержка позволила завершить мероприятия 2022 года – расселить 25 аварийных многоквартирных домов», – отметил губернатор.

Также много внимания уделяется стимулированию строительства новых многоквартирных домов. «Крупнейших из них почти на 200 семей мы сегодня с вами осмотрели, рассчитываем, что в конце года запустим объект, что позволит решить проблему переселения людей из аварийного жилья, которые стоят в очереди до 2017 года», – уточнил он.

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Ещё два объекта строится в Великолукском и Островском районах, сдача запланирована на IV квартал текущего года.

«В рамках утвержденных лимитов уверенно двигаемся, но вместе с тем в настоящий момент есть незакрытая финансовая потребность - чуть меньше 800 млн рублей. Хотим попросить у вас поддержки, по возможности поработать с "Фондом", чтобы эти средства были предоставлены», - заключил глава региона.