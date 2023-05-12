Недвижимость

Арестованные приставами земельные участки продадут на торгах в Опочецком районе

Торги арестованного судебными приставами имущества пройдут в Псковской области в форме электронного аукциона на электронной торговой площадке 2 июня в 10:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по региону.

Среди заявленных на торги лотов - 26 земельных участков сельскохозяйственного назначения, все они располагаются в Опочецком районе. Подробнее об участках и их стоимости можно узнать по ссылке.

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 29 мая.

Получить дополнительную информацию о торгах и о правилах их проведения, ознакомиться с формой заявки можно: