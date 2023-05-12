Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Новый автосалон «Лидер-Авто» в Пскове
трудяга на отдыхе
Надежные стоматологии Пскова
Пицца в Гдове: мечта или реальность?
Топ учебных заведений
розыгрыш билетов на премьеру
2ГИС 10 лет в Пскове
Господин Рейтингомер
Счастливое материнство
Муниципальная реформа три четверти пути
Топ уютных летних террас Пскова
«Опальное» время
перевозки между Таллином и Псковом
агростартап от морковки до коровки
 
 
 
ещё Недвижимость 12.05.2023 12:280 Не только в мышеловке 25.05.2023 18:020 ВТБ сократил время принятия решения по ипотеке на сайте «Циан» до 5 минут 25.05.2023 17:370 Арестованные приставами земельные участки продадут на торгах в Опочецком районе 24.05.2023 15:560 ВТБ: число заявок на имущественный вычет выросло в два раза 23.05.2023 17:460 17,5 тысячи квадратных метров аварийного жилья расселят в Псковской области в 2023 году 23.05.2023 17:171 В ЖК «Завеличенский бульвар» продолжается строительство дома №18
 
 
 
Самое популярное 19.05.2023 10:470 Ещё четверо псковских военнослужащих погибли в ходе спецоперации 19.05.2023 07:415 Ущерб от разгрома туалета в псковском парке Строителей возместят родители виновников 18.05.2023 10:505 Разгромивших туалеты в псковском парке Строителей вандалов нашла полиция 23.05.2023 11:270 14 человек эвакуировали из горящего дома в Пскове, пострадала женщина 22.05.2023 16:090 Почти 30-градусная жара ожидается в Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Недвижимость

Арестованные приставами земельные участки продадут на торгах в Опочецком районе

25.05.2023 17:37|ПсковКомментариев: 0

Торги арестованного судебными приставами имущества пройдут в Псковской области в форме электронного аукциона на электронной торговой площадке 2 июня в 10:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по региону. 

Среди заявленных на торги лотов - 26 земельных участков сельскохозяйственного назначения, все они располагаются в Опочецком районе. Подробнее об участках и их стоимости можно узнать по ссылке

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 29 мая. 

Получить дополнительную информацию о торгах и о правилах их проведения, ознакомиться с формой заявки можно:

  • на официальном сайте,
  • на сайте электронной торговой площадки,
  • в МТУ Росимущества в Псковской и Новгородской областях по адресу: Псков, улица Конная, 10, телефон: 8(8112)33-10-45 (доб. 204) по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (пятница и предпраздничные дни с 9.00 до 13.00), перерыв с 13.00 до 14.00,
  • путем направления запроса на электронную почту продавца,
  • через личный кабинет на электронной площадке «РТС-Тендер».
Теги: #Опочецкий район #регион60 #торги
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
На чем вы экономите?
В опросе приняло участие 144 человека
25.05.2023, 18:030 Опубликован список должников среди крупных потребителей газа в Псковской области 25.05.2023, 18:030 Азербайджан и Армения договорились признать территориальные границы друг друга 25.05.2023, 18:030 Фрезерование дорожного полотна на улице Коммунальной в Пскове начнут 15 июня 25.05.2023, 18:020 ВТБ сократил время принятия решения по ипотеке на сайте «Циан» до 5 минут
25.05.2023, 18:010 Легитимные выборы в текущих условиях - миф или реальность? 25.05.2023, 18:000 Псковская труппа отправится на Международный фестиваль петербургского ТЮЗа имени Брянцева 25.05.2023, 17:470 Псковские приставы проведут прием граждан по вопросам взыскания алиментов 25.05.2023, 17:430 Небольшой дождь и +24°C прогнозируют в Псковской области 26 мая
25.05.2023, 17:420 Сотрудники псковского музея представили доклад о поэтессе Серебряного века 25.05.2023, 17:410 Как организовать вывоз мусора в местах, где отсутствует круглогодичное проживание, рассказали в «Экопроме» 25.05.2023, 17:380 Финалистки «Мисс и Миссис Великие Луки 2023» сфотографировались с Geely 25.05.2023, 17:370 Арестованные приставами земельные участки продадут на торгах в Опочецком районе
25.05.2023, 17:350 Изобретение колеса в 2023 году 25.05.2023, 17:290 Обустройство тротуаров начали на улице Труда в Пскове 25.05.2023, 17:230 Приём заявок на конкурс фестиваля «Западные ворота» стартовал в Псковской области 25.05.2023, 17:210 Госдума утвердила наказание за оспаривающие границы России карты
25.05.2023, 17:200 «Библионочь» проведут в Пскове 27 мая 25.05.2023, 17:190 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 25 мая 25.05.2023, 17:180 Александр Козловский получил от Госдумы благодарность за развитие парламентаризма 25.05.2023, 17:150 «Пастырь»: О чём мы молимся перед экзаменами?
25.05.2023, 17:120 Органы местного самоуправления предупредили о новом приказе Минюста 25.05.2023, 17:050 Пассажирка пострадала в результате падения в автобусе в Пскове 25.05.2023, 16:590 Движение большегрузов ограничили на дороге Заполье – Любенск – Вечаша 25.05.2023, 16:570 Гостей «Михайловского» обучат глаголице и кириллице
25.05.2023, 16:430 Торговая сеть «Бизон» объявила о наборе сотрудников 25.05.2023, 16:350 Десять автомобилей разыграют между многодетными семьями в Псковской области 25.05.2023, 16:260 Места оказания бесплатной юридической помощи в регионе назвали псковичам 25.05.2023, 16:180 Артист Сергей Попков соберет свою команду участников «Живого пушкинского слова»
25.05.2023, 16:110 МГИМО закрыли на карантин из-за выявления кори 25.05.2023, 16:100 Стимул для активности 25.05.2023, 15:590 Работы по подготовке проектной документации на капремонт здания ЗАГСа завершают в Острове 25.05.2023, 15:410 «Сообразим на троих»: «Правительственный десант» в Великих Луках и партии на старте губернаторских выборов. ВИДЕО
25.05.2023, 15:340 Порядка 100 млн рублей выдал Сбербанк псковичам в рамках сервиса «Деньги до зарплаты» 25.05.2023, 15:290 Михаил Ведерников высоко оценил проект ФНС по обучению школьников налоговой грамотности 25.05.2023, 15:190 «Планка»: Фитнес и лето. ВИДЕО 25.05.2023, 15:130 Более полумиллиона сеянцев сосны подрастает в лесопитомнике в Плюсском районе
25.05.2023, 15:021 Дивный трезвый мир 25.05.2023, 14:540 Всего 4% жителей Псковской области считают трудолюбие своим ключевым качеством 25.05.2023, 14:350 Не зная броду, не суйся в воду: где купание в Псковской области может стоить жизни 25.05.2023, 14:190 «Коммунальный ликбез»: Как оформить льготы на ЖКУ и кто может на них претендовать? ВИДЕО
25.05.2023, 14:130 Инспектор ГИБДД об особенностях профилактики ДТП с участием детей в летний период 25.05.2023, 14:070 Подготовка к открытию фонда «Защитники Отечества» завершается в Псковской области 25.05.2023, 13:540 Серебряные медали вернут в российские школы 25.05.2023, 13:400 Жители Псковской области могут записаться на диспансеризацию через «Госуслуги»
25.05.2023, 13:300 «Историческая игротека» пройдет в Пскове 27 мая 25.05.2023, 13:170 Как грамотно псковичам собрать документы для получения льгот на ЖКУ, объяснила специалист 25.05.2023, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих» 25.05.2023, 13:000 В России нет рисков для людей из-за гриппа птиц - Роспотребнадзор
25.05.2023, 12:570 Определены финалисты регионального этапа турнира «Лига знаний. Школы и колледжи» 25.05.2023, 12:520 Начинается видеотрансляция программы «Планка»: Фитнес и лето 25.05.2023, 12:490 Верховный суд ликвидировал ПАРНАС 25.05.2023, 12:430 Два автомобиля столкнулись у пешеходного перехода на Завеличье
25.05.2023, 12:380 Псковские пенсионеры присоединились к акции «Шаги здоровья». ФОТО 25.05.2023, 12:340 «Зверьё моё»: О фотосессиях с животными. ВИДЕО 25.05.2023, 12:240 Мужчина разыскивает родного отца из Псковского района через проект «Жди меня» 25.05.2023, 12:210 Работы по созданию тренировочного поля для занятий футболом начались на стадионе «Машиностроитель»
25.05.2023, 12:140 ФОКОТ с несколькими спортивными площадками построят под Псковом 25.05.2023, 12:070 Закончить строительство очистных сооружений в Заплюсье подрядчик обещает раньше срока 25.05.2023, 12:030 Начинается видеотрансляция программы «Коммунальный ликбез» о льготах на ЖКУ 25.05.2023, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 25 мая
25.05.2023, 11:560 Минпросвещения примет единые подходы по зарплате педагогов с 1 сентября 25.05.2023, 11:540 Псковские таможенники извлекли из тайников автомобиля 66 килограммов бытовой техники и аксессуаров 25.05.2023, 11:504 Интерактив: Перепахать историю, или Ралли - на окраину! 25.05.2023, 11:410 «Сообразим на троих»: «Правительственный десант» в Великих Луках и партии на старте губернаторских выборов
25.05.2023, 11:250 Открытые в «Ночь музеев» выставки будут работать в Пскове до августа 25.05.2023, 11:100 Мужчина пострадал при пожаре в Опочке 25.05.2023, 11:010 «Планка»: Фитнес и лето 25.05.2023, 10:450 Змеи и безногие ящерицы заполонили Корытовский лесопарк. ФОТО
25.05.2023, 10:340 Жительница Запсковья пожаловалась депутату на попытку ограбления  25.05.2023, 10:260 Экспорт из Эстонии в Россию растет, несмотря на санкции 25.05.2023, 10:190 «Коммунальный ликбез»: Как оформить льготы на ЖКУ и кто может на них претендовать? 25.05.2023, 10:090 Находившегося в федеральном розыске вора задержали в Великих Луках
25.05.2023, 09:580 ФСБ опубликовала видео показаний фигурантов дела о попытке подрыва опор ЛЭП Ленинградской и Калининской АЭС 25.05.2023, 09:500 «День здоровья» отпраздновали активные пенсионеры Псковского района 25.05.2023, 09:400 Артснаряд времен Великой Отечественной войны нашли в Невельском районе 25.05.2023, 09:340 Шеф-повар ресторана «Покровский» Леонид Бердников примет участие в гастрофестивале «Моя еда»
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru