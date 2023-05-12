Недвижимость

Почти 3,5 млрд необходимо для решения проблемы с очередью по выдаче жилья детям-сиротам в Псковской области

Почти 3,5 млрд необходимо для решения проблемы с очередью по выдаче жилья детям-сиротам в Псковской области. Об этом заявил губернатор региона Михаил Ведерников, выступая с отчетом о деятельности правительства области за 2022 года на сессии регионального парламента 1 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Также наболевшим вопросом остаётся очередь многодетных семей на получение земельного участка, хотя она и стала существенно меньше (на сегодняшний день порядка 2 тысяч). Решить его рассчитываем за счёт изменения законодательства и выдачи участков с инфраструктурой на территории садоводческих товариществ, а также за счёт межевания в Неелово-1 и Богданово. В общей сложности это даст порядка 2 тысячи участков, что соответствует накопившейся потребности. Существенно сложнее решить проблему с очередью по выдаче жилья детям-сиротам. На эти цели необходимо почти 3,5 млрд. При поддержке федерального правительства в 2017 году мы приобрели 88 квартир, в 2018 году – 133, в 2019 году – 176, рекордное количество в 2020 году – 413 квартир», - сказал губернатор.

С 2021 года детям-сиротам старше 23 лет предоставляют возможность получения сертификата на приобретение жилого помещения в собственность. Таким образом, в 21-м году приобрели 140 квартир и выдали 18 сертификатов, указал он. В 2022 году приобрели 105 квартир и выдали 4 сертификата. «При этом мы столкнулись с дефицитом жилья, подходящим по всем необходимым критериям. Поэтому приняли решение о запуске пилотного проекта по строительству 9-квартирных домов для детей-сирот. Первые 5 домов будут сданы в Пскове в 3 квартале текущего года», - добавил Михаил Ведерников.