Почти 3,5 млрд необходимо для решения проблемы с очередью по выдаче жилья детям-сиротам в Псковской области. Об этом заявил губернатор региона Михаил Ведерников, выступая с отчетом о деятельности правительства области за 2022 года на сессии регионального парламента 1 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
С 2021 года детям-сиротам старше 23 лет предоставляют возможность получения сертификата на приобретение жилого помещения в собственность. Таким образом, в 21-м году приобрели 140 квартир и выдали 18 сертификатов, указал он. В 2022 году приобрели 105 квартир и выдали 4 сертификата. «При этом мы столкнулись с дефицитом жилья, подходящим по всем необходимым критериям. Поэтому приняли решение о запуске пилотного проекта по строительству 9-квартирных домов для детей-сирот. Первые 5 домов будут сданы в Пскове в 3 квартале текущего года», - добавил Михаил Ведерников.