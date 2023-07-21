Недвижимость

Псковичку могут выселить из квартиры за нарушение санитарных норм

Жительницу Пскова могут выселить из квартиры за нарушение санитарных норм. Об этом сообщается в группе «Старое Запсковье, ДЭУ, Овсище - окраины Пскова» в социальной сети «ВКонтакте».

Жители дома №1 на улице Алехина неоднократно жаловались депутату по округу на соседку, которая нарушает санитарное состояние не только своей квартиры, но и подъезда и прилегающей территории.

«Выяснилось, что женщина проживает в муниципальной квартире по социальному найму. В связи с этим отдел по учету жилой площади направил женщине предписание привести жилье в соответствие с санитарными нормами и впустить в квартиру представителя отдела. В противном случае женщине грозит выселение», - говорится в ответе депутата.