Недвижимость

Разваливающийся объект культурного наследия на улице Льва Толстого продают в Пскове

Разваливающийся объект культурного наследия регионального значения на улице Льва Толстого, 14 в Пскове выставили на продажу. Соответствующая информация размещена на сайте «ГИС Торги».

Согласно документам, на продажу выставлен «Дом жилой» 1950 года общей площадью 394 квадратных метра, а также земельный участок площадью 1 084 квадратных метра. Первый этаж здания выполнен из известнякового камня с включением кирпичной кладки; второй этаж демонтирован.

Начальная цена аукциона составляет 1 млн 297 тысяч 700 рублей. Дом на торги выставил комитет по управлению муниципальным имуществом города Пскова. Заявки начали принимать 29 июля. Дата окончания подачи заявок - 23 августа 23:59.

«Состояние инженерного оборудования неудовлетворительное. Водоснабжение: состояние нерабочее, требуется устройство внутренних сетей водопровода и канализации. Электроснабжение: есть точка подключения, не подключено, распределительный щит демонтирован, внутренняя проводка здания требует восстановления. Отопление печное. Требуется полностью восстановить систему отопления. Газоснабжение отсутствует. Система пожарной сигнализации отсутствует. Охрана отсутствует», - говорится на сайте.

Также там были проведены работы по устройству временной крыши: стропильная система деревянная, покрытие - металлические профилированные листы, состояние - удовлетворительное. Износ, устаревание по осмотру составляет более 70%.

По условиям конкурса, будущий владелец нежилого здания должен будет до 1 июля 2025 года разработать научно-проектную документацию на проведение ремонтно-реставрационных работ с приспособлением для современного использования. Затем ремонтно-реставрационные работы до 31 декабря 2028 года.

Дом управляющего заводом Штейна на Льва Толстого, 14 является элементом застройки Пскова губернского периода. Здание находится на одной линии с Заводоуправлением завода Штейна (Октябрьский проспект, 27).

Ранее сообщалось, что в опасном здании играют дети.