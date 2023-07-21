Недвижимость

Рост спроса на жилье на фоне падающего рубля зафиксировали в России

Продолжающееся большую часть лета резкое снижение курса рубля наряду с повышением ключевой ставки и подорожанием ипотеки стимулирует рост интереса россиян к покупке жилья, рассказали эксперты рынка недвижимости.

Российская валюта летом вошла в тройку слабейших в мире и лидирует по волатильности. С начала года американская валюта подорожала на 38%, евро — на 42%. В пятницу, 11 августа, доллар и евро обновили максимумы с марта прошлого года, поднимавшись на торгах Мосбиржи выше 99 и 109 рублей соответственно. Банк России для снижения волатильности на финансовом рынке принял решение с 10 августа и до конца 2023 года не покупать иностранную валюту в рамках бюджетного правила.

«Как всегда, во время волатильности курса рубля есть рост интереса к недвижимости. Традиционно во время всплесков курса люди стремятся переложить средства в более надежные консервативные инструменты», — сказала управляющий партнер Dombook и «Бест-Новостроя» Ирина Доброхотова.

На сайте «Циана» активность пользователей, интересующихся готовым жильем, была примерно на 15% выше, чем в июне. Рост продолжается и в начале августа, сообщила эксперт «Циан.Аналитики» Елена Лапшина. По данным компании, на вторичном рынке Москвы с марта по май реализованный спрос держался на уровне 14-15 тысяч сделок, в июне он вырос до 15,7 тысячи сделок, пишет РИА Новости.

Лапшина также отметила рост спроса и на первичном рынке. На рынке новостроек столичного региона в июле продано около 13,5 тысяч квартир и апартаментов, что стало максимальным показателем с марта прошлого года, тогда как несколько месяцев перед этим спрос держался на уровне 11,5-12 тысяч сделок.

Однако, по словам экспертов, объяснять растущий интерес к приобретению жилья только лишь ослаблением рубля нельзя. Здесь влияет комплекс факторов: курс рубля, подорожание ипотеки, повышение ключевой ставки ЦБ, начинающее действовать с 1 октября ужесточение требований к выдаче жилищных кредитов с низким первоначальным взносом, считают они. «Выделить влияние именно фактора ослабления рубля невозможно», — подчеркнула Лапшина.

Значимого роста цен на столичную недвижимость эксперты пока не наблюдают. Лапшина указала, что за последний месяц средняя цена квадратного метра в предложении на вторичном рынке Москвы увеличилась с 304 до 309 тысяч рублей (+1,6%), средняя стоимость квартиры — с 17,2 до 17,6 миллиона рублей (+2,3%).

«Связывать такую динамику цен только с ослаблением рубля неправильно. Здесь сыграли роль и общее восстановление рынка, связанное в том числе и с ожидаемым ростом ставок по ипотеке, и изменение структуры предложения — в условиях высокого спроса в первую очередь покупают более доступные лоты, а в продаже остаются более дорогие», — пояснила она.