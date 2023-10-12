Недвижимость

Второй дом для расселения аварийного жилья строят в Острове - Андрей Михайлов

Второй дом для расселения аварийного жилья строят в Острове. Об этом депутат Псковского областного Собрания Андрей Михайлов сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Помимо парковой зоны, там уже второй дом для переселения строится, Дом культуры строится — с нуля, такого не было лет 30, чтобы такими темпами строили новые объекты», - сказал Андрей Михайлов.

Он напомнил, что благоустройство города начали с центральной площади, теперь начали работать с прилегающими объектами.

«Все поэтапно, не рваными кусками, а в единой концепции и в едином начале», - заметил гость студии.

По его мнению, Остров успешно развивается благодаря грамотно выстроенной работе в администрации района.

«Все просто, там есть команда местной администрации во главе с Дмитрием Михайловичем Быстровым (главой Островского района — ред.), они знают, как работать с нацпроектами, комфортной городской средой, развитием сельских территорий — есть куча механизмов и инструментов, под которые нужно подстраиваться, правильно выстраивать стратегию реализации», - заключил депутат.