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Недвижимость

Жильцов хотят защитить от шумных арендаторов

28.10.2023 09:00|ПсковКомментариев: 0

Съем квартир на несколько дней сегодня пользуется большим спросом — в поездках многие люди предпочитают посуточно снимать жилье, нежели бронировать гостиницу, так как это заметно дешевле. Но соседи бывают недовольны такими псевдогостиницами в своих домах из-за шума и мусора от временных жильцов. Иногда дело доходит до суда. В Минстрое предложили урегулировать эту проблему законопроектом об обязанности собственников квартир соблюдать права соседей при посуточной сдаче квартиры аренду. Документ рекомендовали принять в первом чтении 26 октября на заседании Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ. Однако парламентарии предложили ко второму чтению продумать ответственность хозяев жилья за поведение нерадивых арендаторов. Возможно, это должны быть поправки в КоАП, считают они. Но пока вопрос остается открытым.

Поводом для инициативы стало решение Конституционного суда. Он рассмотрел в феврале этого года жалобу предпринимателя из Пскова, который в течение полутора лет сдавал свою квартиру в центре города на короткие сроки и при этом платил налог с получаемого дохода по упрощенной системе. Суды запретили ему оказывать гостиничные услуги из-за жалоб соседей на шум от постояльцев. КС же постановил, что сдавать жилые помещения посуточно не запрещено, но этот вопрос надо урегулировать в законодательстве. При этом сдача квартиры в аренду на короткие сроки не может быть приравнена к оказанию гостиничных услуг, сказано в решении. А суды должны решать такие вопросы индивидуально — создает ли краткосрочная аренда квартиры неудобства для соседей и увеличивается ли эксплуатация мест общего пользования.

В 2020 году жильцы одного из домов на Октябрьском проспекте в Пскове подали иск в суд на владельцев квартир в их подъезде, которые сдавали в краткосрочный найм. Собственникам недвижимости не нравилось, что в квартирах постоянно находятся незнакомцы, которые якобы шумели и оставляли грязь.

Законопроект кабмина дает право собственнику квартиры сдавать ее на основании договора найма, в том числе краткосрочного. Однако при этом важно соблюдать права и интересы соседей, правила пользования жилыми помещениями, а также правила содержания общего имущества, говорится в инициативе. Авторы исходят также из того, что, согласно Жилищному кодексу, в квартирах нельзя устраивать гостиницы. Но про краткосрочную аренду в законодательстве ничего не сказано, она никак не регулируется, что приводит к многочисленным проблемам.

Пока из текста законопроекта не ясно, какой будет ответственность для собственников, сдающих квартиры посуточно, отмечали депутаты на заседании комитета Госдумы по строительству и ЖКХ. «Норма предлагается хорошая. Но нужен порядок, разъясняющий, что делать, если покой соседей нарушен. И как дальнейшее следствие, наверное, поправки в КоАП», — предложил депутат Александр Сидякин.

Директор правового департамента Минстроя Олег Сперанский сообщил, что в министерстве обсуждают два варианта решения: либо установление системы судебной защиты прав жильцов, или регулирование этой сферы актами регионов или правительства.

Глава комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов пообещал указать в заключении комитета, что ко второму чтению законопроекта необходимо уточнить порядок соблюдения прав соседей и содержания общего имущества при посуточной сдаче жилья на уровне законов и подзаконных актов.

К сожалению, законопроект в нынешнем виде не решает проблемы, связанные с посуточной арендой квартир, сказала «Парламентской газете» зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. Во-первых, нужно ограничить срок такой аренды, сказала депутат. И пообещала внести норму о заключении договоров аренды квартир на срок не меньше месяца, «хотя это и дискуссионный вопрос». Кроме того, должны быть серьезные санкции за досрочное расторжение договора, считает она.

«Есть и другие проблемы, которые надо решить. Это и нарушение общественного порядка, и мусор в подъездах от постояльцев. А также и то, что люди фактически живут незарегистрированными», — сказала Разворотнева. Поэтому, по ее словам, надо вводить какую-то технологию регистрации нанимателей квартир при посуточной аренде и повышающие коэффициенты за содержание общедомового имущества и коммунальный ресурс, потребляемый для общедомовых нужд.

Вообще, непонятно, почему из-за прибыли одного человека должны страдать соседи, ведь, по большому счету, многоквартирный дом — это не место для бизнеса, уверена депутат. «Например, в Санкт-Петербурге хостелы не стали переквалифицировать в нежилые помещения, они просто сдают помещения посуточно. Люди не могут жить спокойно в таких домах, к тому же и безопасность страдает. Потому что непонятно, кто там живет, соседи каждый день меняются», — сказала политик. В Правительстве, по ее словам, пообещали создать рабочую группу по доработке законопроекта, где можно будет обсудить все эти нюансы. В любом случае решение проблемы уже назрело, заключила Разворотнева.

Теги: #суд #аренда жилья #съем жилья
Источник: Псковская Лента Новостей
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