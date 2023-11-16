Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Досуг псковского школьника
бизнес-ланчи вкусные обеды
вопросы о муниципальной реформе
Теплый дом ЛОНГРИД
CULT твоей красоты
Советы на зиму псковским водителям
Господин Рейтингомер
Хобби для мужчин. ЛОНГРИД
«Истфакт» Инженерное чудо России
куртки из Норвегии
Встречаем 2024: новогодние корпоративы
ЛОНГРИД проверить здоровье
«Метражи» сделка с недвижимостью
День открытых дверей «Академия слуха»
изменяя лик родной земли
Права работающих матерей
 
 
 
ещё Недвижимость 16.11.2023 14:340 Володин предложил дифференцировать ставку по ипотеке в зависимости от зарплат в регионе 23.11.2023 09:150 В России подскочил спрос на комбо-ипотеку 21.11.2023 09:150 Прокуратура проверит повышение кадастровой цены коммерческой недвижимости в сотни раз 21.11.2023 07:520 Объемы выдачи ипотеки на строительство частных домов выросли в 2-3 раза 20.11.2023 16:560 Большинство респондентов ПЛН не поддерживают идею выдавать квартиры многодетным 17.11.2023 14:270 Решение «Недвижимость» в СберБизнесе стало ещё функциональнее
 
 
 
Самое популярное 17.11.2023 18:130 В Псковской области простились с пятью погибшими в ходе СВО военнослужащими 16.11.2023 15:310 Стали известны подробности гибели тракториста в нечистотах в Псковской области 21.11.2023 10:580 Труп священника нашли в колодце в Печорском районе 16.11.2023 13:151 Тракторист утонул в нечистотах в Псковской области 17.11.2023 10:350 В небе над соседним с Псковской областью регионом сбили три беспилотника
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Недвижимость

В России подскочил спрос на комбо-ипотеку

23.11.2023 09:15|ПсковКомментариев: 0

Спрос на комбинированную ипотеку подскочил на четверть, сообщили в крупных банках. Продукт позволяет выплатить часть кредита по льготной ставке, а оставшуюся — по рыночной. В Совкомбанке и Альфе спрос на такие жилищные займы вырос на 26% в октябре по сравнению с сентябрем, а в Росбанке они заняли четверть от общего объема выдач по госпрограммам.

Согласно условиям льготной ипотеке, государство субсидирует банкам разницу между рыночной и сниженной ставкой только для кредитов до 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 6 млн в других регионах РФ. Средняя стоимость двухкомнатной квартиры в Москве составляет 14,5 млн рублей, а трехкомнатной — 19,4 млн рублей, сообщила руководитель отдела аналитики группы «Самолет» Олеся Дзюба. Даже в Новой Москве в установленный госпрограммами лимит в теории можно уместить только двухкомнатную квартиру — там они в среднем стоят 11,4 млн рублей.

За три года с момента запуска «Льготной ипотеки» разрыв между ценами на первичное и вторичное жилье вырос с 10% до 42%, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на заседании в Госдуме. При этом цены на новостройки поднялись на 90% — то есть почти удвоились, пишут «Известия».

Льготная ипотека выполняет социальную функцию только отчасти — из-за снижения стоимости заимствования, отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Но это нивелируется ростом цен на жилье. Многие россияне тратят на обслуживание долгов более 40% ежемесячного дохода, а многодетным семьям не всегда хватает одного ипотечного кредита, подчеркнула эксперт.

Теги: #недвижимость #ипотека
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Вокруг все дорожает, а вам хватает ваших доходов на жизнь?
В опросе приняло участие 141 человек
23.11.2023, 09:470 Самолёт из Москвы в Псков вылетел с опозданием 23.11.2023, 09:280 Депутат Госдумы просит ГИБДД сократить расстояние запрета парковки у остановок 23.11.2023, 09:150 В России подскочил спрос на комбо-ипотеку 23.11.2023, 09:040 Псковских студенток отметили на конкурсе «Читаем классику в Третьяковской галерее»
23.11.2023, 08:550 Курс доллара снизился до 88,19 рубля 23.11.2023, 08:480 Обстановка на дорогах осложнилась в Псковской области из-за снегопада 23.11.2023, 08:230 Сильный снег ожидается на территории Псковской области 23.11.2023, 08:100 Предновогодние вечера пройдут в бистро Eaters в Пскове
23.11.2023, 08:000 Безвозмездные платежи в бюджет России превысили план в 12 раз 23.11.2023, 07:560 Автопарк псковской станции скорой медицинской помощи пополнился ещё 12 новыми машинами 23.11.2023, 07:400 Самозанятые таксисты не должны будут менять иномарки на российские авто 23.11.2023, 07:201 В Госдуме предложили приступить к созданию новой госидеологии
23.11.2023, 07:000 Первая в этом сезоне метель накрыла Псков 22.11.2023, 22:231 Подготовка к реставрации церкви Николы со Усохи продолжается в Пскове 22.11.2023, 22:160 Бывшего замминистра энергетики Нидзельского посадили под домашний арест 22.11.2023, 22:000 Пропавшего в 2022 году мужчину продолжают разыскивать в Великих Луках
22.11.2023, 21:580 Депутат Госдумы оценил эффективность советников главы Великих Лук как формы МСУ 22.11.2023, 21:400 Минфин предложил запретить россиянам покупать иностранные акции 22.11.2023, 21:200 День бесплатной юридической помощи состоится в Псковской области 24 ноября 22.11.2023, 21:200 Сотрудница музея-заповедника «Изборск» получила диплом всероссийского фестиваля
22.11.2023, 21:160 Елена Чернышова покинула пост зампредседателя комитета по спорту Псковской области 22.11.2023, 21:000 Работу по профилактике терроризма и экстремизма проводят с псковскими осужденными 22.11.2023, 20:410 Финляндия оставит открытым только самый северный КПП на границе с Россией 22.11.2023, 20:400 Первенство и чемпионат СЗФО по кудо провели в Пскове 18 и 19 ноября
22.11.2023, 20:340 Борис Елкин: Многое сделано за последние годы в области спорта 22.11.2023, 20:240 Соцсеть «ВКонтакте» восстановила работу после сбоя 22.11.2023, 20:200 Новые деревни Куньинского района появятся в графике вывоза ТКО 22.11.2023, 20:000 Музей Победы пригласил псковичей на онлайн-программу к 80-летию Тегеранской конференции
22.11.2023, 19:421 Открытые областные соревнования по воркауту состоятся в Пскове 22.11.2023, 19:400 Лекцию по профилактике преступности провели в великолукской школе 22.11.2023, 19:370 «Беседка»: «Шаляпин и Я» снова в Пскове. ВИДЕО 22.11.2023, 19:320 Идрицкая колония презентовала региону свои производственные возможности
22.11.2023, 19:270 Выставка «Вот он – добрый, старый Псков!» откроется во Дворе Постникова 22.11.2023, 19:250 Митрополит Тихон объяснил, почему сравнил Крым с курортами Колымы 22.11.2023, 19:200 Совфед одобрил закон о повышении военных пенсий с октября 2024 года 22.11.2023, 19:140 Дети в Сети: в Пскове обсудили вопросы кибербезопасности школьников
22.11.2023, 19:000 Уровень юридических знаний смогут проверить жители Псковской области 22.11.2023, 18:524 Митрополит Тихон: Путин должен сам сказать, кто его духовник 22.11.2023, 18:450 О псковских летчиках периода Великой Отечественной войны расскажут на очередных Александро-Невских беседах 22.11.2023, 18:320 Начинается видеотрансляция программы «Беседка»: «Шаляпин и Я» снова в Пскове
22.11.2023, 18:270 Стартовала регистрация на региональный форум «Найди себя в Псковской области» 22.11.2023, 18:210 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 22 ноября 22.11.2023, 18:150 Лауреаты всероссийских и международных музыкальных конкурсов выступят в Пскове 22.11.2023, 18:140 Порывы ветра до 21 метра в секунду ожидаются в Псковской области 23 ноября
22.11.2023, 18:050 «Зверьё моё»: О жизнерадостных корги и статных алабаях 22.11.2023, 18:030 Память погибшего священника Александра Цыганова почтили в Псковской епархии 22.11.2023, 18:020 В правительстве согласились с предложением Андрея Турчака о поддержке регионов при догазификации соцучреждений 22.11.2023, 18:010 Расписание и схема движения автобуса по маршруту №25 изменится в Пскове
22.11.2023, 18:000 Защиту прав молодежи обсудили на всероссийком корсвете региональных омбудсменов 22.11.2023, 17:570 Финалистки фестиваля «Мисс и Миссис Псков 2023» сфотографировались с плюшевыми медведями 22.11.2023, 17:530 Первая бюджетная сессия областного Собрания назначена на 30 ноября 22.11.2023, 17:500 Александр Козловский встретился с активистами партпроекта «Старшее поколение»
22.11.2023, 17:480 Многофункциональный детский городок создадут в Бежаницах 22.11.2023, 17:460 В одном из регионов мужчина облил знакомых бензином и поджёг 22.11.2023, 17:401 Культурная цензура: новые ограничения и вызовы 22.11.2023, 17:340 Подрядчик провалил поставку битума на псковский завод из-за скачка цен
22.11.2023, 17:280 Движение транспорта перекроют на участке улицы Ижорского Батальона в Пскове 22.11.2023, 17:250 Александр Козловский в «Политбюро»: вопросы ребром и ответы без цензуры. ВИДЕО 22.11.2023, 17:090 Инфаркт предотвратили у жительницы Пскова в ходе диспансеризации 22.11.2023, 17:032 Фиктивное отцовство аннулировали в Пскове
22.11.2023, 17:000 Алексей Форш о карьере политика и работе с председателями МКД и ТОС 22.11.2023, 16:430 Земляные работы завершаются на стройплощадке очистных сооружений в Порхове 22.11.2023, 16:360 Врачебную амбулаторию создадут в псковской деревне Писковичи 22.11.2023, 16:300 AI Journey 2023: Ученые Сбера создали систему моделирования и прогнозирования диагнозов
22.11.2023, 16:210 Сквер у Дома офицеров благоустроят в Пскове 22.11.2023, 16:060 Плюсскую среднюю школу капитально отремонтируют в 2024 году 22.11.2023, 16:041 Александр Козловский поблагодарил губернатора за внимание к Великим Лукам 22.11.2023, 15:556 С нами теплее: где в Пскове купить лимитированные серии курток из Норвегии
22.11.2023, 15:530 Путин поручил продлить на 2024 год мораторий на проверки бизнеса 22.11.2023, 15:490 «Гайд-парк»: Алексей Форш о депутатской деятельности и работе в Центре председателей МКД и ТОС. ВИДЕО 22.11.2023, 15:400 Более 50 вышек связи установят в населенных пунктах Псковской области в этом году 22.11.2023, 15:330 Сбой произошел в работе социальной сети «ВКонтакте»
22.11.2023, 15:310 Сбер представил первую в России нейросеть для генерации полноценного видео 22.11.2023, 15:241 Александр Козловский: Каждый должен быть на своем месте 22.11.2023, 15:220 «Беседка»: «Шаляпин и Я» снова в Пскове 22.11.2023, 15:220 Столб сбили на улице Вокзальной в Пскове
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru