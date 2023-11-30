Недвижимость

В Пскове завершили строительство дома №4б на улице Петровской

Строительство дома №4б на улице Петровской завершили в Пскове. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

«Вместе с дольщиками проверили строительную готовность многоквартирного дома на улице Петровской, 4б. Объект был проблемный. Сегодня строительство дома полностью завершено. Сейчас идёт приёмка объекта, выявленные незначительные недочёты оперативно исправляются. Проверка будет идти до 7 декабря, затем предстоит выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и передача квартир и помещений дольщикам», - отметил он.

Губернатор напомнил, что первоначальный срок сдачи объекта был в 2019 году, однако сроки затянулись, в 2021 году из-за финансовых трудностей застройщика строительство практически прекратилось. «В декабре 2022 года нам удалось найти инвестора, который и завершил строительство объекта», - продолжил глава региона.

«Поручил ускориться по вводу дома в эксплуатацию, чтобы жители как можно быстрее получили ключи от квартир», - добавил Михаил Ведерников.