Недвижимость

Три многоквартирных дома планируют сдать в Великих Луках в 2024 году

Три многоквартирных дома планируют сдать в Великих Луках в 2024 году, в 2023-м в городе уже сданы два многоквартирных дома. Об этом глава администрации города Великие Луки Андрей Беляев сообщил в программе «Обратный отсчет» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«За 10 месяцев текущего года в городе построен 131 жилой дом, из них два многоквартирных дома на 158 квартир и 129 индивидуальных жилых домов. Общая площадь жилых помещений составляет более 27 тысяч квадратных метров. Год еще не закончился, показатель явно подрастет», - сказал Андрей Беляев.

Он отметил, что такие темпы застройки в Великих Луках отмечаются ежегодно. «Застройщики работают, в следующем году еще три многоквартирных дом планируется вводить. Там скорее всего целым кварталом застройка пойдет», - сказал гость студии.

Андрей Беляев добавил, что в Великих Луках в этом году досрочно закончили этап переселения из аварийного жилья, и 41 великолукской семье были предоставлены квартиры в доме №4 на улице Герцена.

Ситуации с обманутыми дольщикам в Великих Луках не отмечены, заметил сити-менеджер.