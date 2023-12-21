Недвижимость

Центробанк заявил о замедлении ипотечного кредитования в РФ в ноябре до 2,8%

Рост ипотечного портфеля российских банков в ноябре, по предварительным данным, остался значительным - показатель замедлился до 2,8% с 2,9% в октябре, говорится в материалах ЦБ.

«По предварительным данным, темп роста ипотеки составил значительные 2,8%, что в целом соответствует октябрю (+2,9%), но ниже экстремально высокого сентябрьского результата (+4,2%)», - отмечается в материалах.

Объем ипотечного портфеля банков достиг 17,9 трлн рублей. С начала года рост составил уже 30,6%, пишет ТАСС.

Регулятор уточнил, что замедление ипотеки связано с повышением первоначального взноса по льготным программам до 20% с 15%, а также с ростом ставок по рыночной ипотеке.