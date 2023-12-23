Недвижимость

Держатели кредиток Сбера могут выиграть квартиру в Москве

Сбер запустил акцию для всех владельцев кредитных карт банка. Главный приз — квартира в Москве — будет разыгран между клиентами, которые до 31 января оплатят Кредитной СберКартой или любой другой кредитной картой Сбера 5 покупок на сумму от 1000 рублей каждая. Победителя определят до 1 марта 2024 года, проинформировал банк своих клиентов.

«Новый год — это время подарков, исполнения заветных желаний и выгодных решений. И наша Кредитная СберКарта даёт шанс воплотить в жизнь всё вышеперечисленное. Вы можете купить хорошие подарки себе и близким, и вернуть деньги в течение 120 дней — именно такой льготный период у нашей суперкредитки. Более того, оплатив картой всего 5 покупок стоимостью от 1000 рублей каждая, вы получаете шанс выиграть квартиру в Москве. Сегодня кредиткой Сбера пользуется каждый четвёртый житель России в возрасте от 18 до 70 лет», - сказал директор дивизиона «Кошелёк клиента» Сбербанка Игорь Ковалёв.

Сейчас в портфеле Сбера 25 млн кредитных карт, 15 млн из них — Кредитные СберКарты, которые появились в 2021 году.

В октябре 2023 года Сбер начал масштабную программу перехода с кредитных карт старого формата на новые СберКарты. Перевыпустить свою кредитку и тем самым увеличить льготный период с прежних 50 дней до 120 можно совершенно бесплатно. Уже более миллиона россиян перевыпустили свои карты.