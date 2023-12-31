Недвижимость

Прокуратура потребовала обеспечить двух инвалидов жильем в Пскове

Прокуратура города Пскова потребовала обеспечить двух инвалидов жильем в областном центре. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В ходе проверки установлено, что два инвалида, состоящие на учете и нуждающиеся в жилых помещениях, в нарушение требований части 2 статьи 57 ЖК РФ до настоящего времени не обеспечены во внеочередном порядке объектами недвижимости по договорам социального найма.

В связи с этим прокуратура города в интересах указанных граждан обратилась в суд с исками о понуждении местной администрации предоставить им жилые помещения.

Исковые требования прокурора суд удовлетворил в полном объеме. Реальное исполнение судебных актов поставлено на контроль в городской прокуратуре, добавили в ведомстве.