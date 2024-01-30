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Псковичи стали в четыре раза чаще консультироваться у специалистов Росреестра

Заседание расширенной коллегии по подведению итогов работы в 2023 году состоялось в управлении Росреестра по Псковской области 29 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении.

Фото здесь и далее: управление Росреестра по Псковской области

На заседании присутствовали руководитель управления Олеся Ребеко, заместители руководителя Елена Шефова и Анна Иванова. В совещании также приняла участие исполняющая обязанности директора филиала ППК «Роскадастр» по Псковской области Елена Милягина.

В ходе встречи были определены задачи и планы на текущий 2024 год. Руководитель управления заслушала и прокомментировала доклады начальников финансового, правового и кадрового отделов.

Был отмечен рост обращений за предоставлением государственных услуг по кадастровому учету и регистрации прав в электронном виде на 20%. План профилактических мероприятий в сфере земельного надзора был перевыполнен более чем в 2 раза. Более того, количество предоставляемых консультаций со стороны специалистов управления гражданам возросло примерно в 4 раза.

Помимо достижения целевых показателей в 2024 году было определено участие управления в исполнении профилактических мероприятий по государственному земельному надзору и надзору в области геодезии и картографии.

По итогам докладов все желающие смогли задать интересующие их вопросы и получить подробные разъяснения. Особо отличившимся в прошлом году сотрудникам вручили благодарственные письма. Например, Валентину Антипову, который занял 2 место в конкурсе «Лучший по профессии» в номинации «Лучший геодезист».