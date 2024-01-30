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Госдума продлила «дачную амнистию» для общих построек СНТ

31.01.2024 21:32|ПсковКомментариев: 0

Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон о продлении «дачной амнистии» для зданий, относящихся к имуществу общего пользования садоводческих и огороднических товариществ.

Законопроект продлит до 2031 года «дачную амнистию» для зданий и сооружений, относящихся к имуществу общего пользования садоводческих и огороднических товариществ. Авторами проекта выступили, в том числе, первый заместитель председателя Совфеда РФ, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак и глава думского комитета по госстроительству Павел Крашенинников.

В законопроекте говорится о зданиях и сооружениях в СНТ, которые были построены до 30 декабря 2004 года и являются общей собственностью, они включают в себя гаражи, сторожки, водонапорные башни и другие объекты, предлагается увеличить срок действия упрощенной регистрации, чтобы он соответствовал общему сроку амнистии для садовых и жилых домов граждан и упрощенной бесплатной приватизации земельных участков, отмечают авторы законопроекта. При этом отмечается, что упрощенная регистрация должна была завершиться 1 января 2024 года, пишет РИА Новости.

Для регистрации зданий и сооружений общего пользования в упрощенном порядке достаточно правоустанавливающего документа, декларации, составленной председателем товарищества, без подготовки техплана. Документ нужно предоставить в МФЦ либо разместить на портале «Госуслуги». При этом одна из основных причин проволочек - отсутствие у СНТ оформленных прав на земельные участки, на которых расположены те или иные объекты общего пользования, отметил ранее Крашенинников, добавив, что если отменить упрощенный порядок, то зарегистрировать такие постройки можно будет только по решению суда, при условии подтверждения их соответствия строительным нормам и правилам.

Председатель Союза дачников Подмосковья и депутат Госдумы от «Единой России» Никита Чаплин назвал продление дачной амнистии – очень важной победой для садоводов.

«Упрощение процесса постановки на учет объектов, когда садоводам требуется лишь предоставить правоустанавливающий документ значительно сокращает бумажную волокиту и исключает необходимость в судебных разбирательствах или спорах. Кроме того, дачная амнистия оказывает содействие сохранению и реконструкции зданий и сооружений общего пользования. Часто садовые товарищества не имеют средств для ремонта или улучшения объектов общего пользования. Продление дачной амнистии поможет ускорить сбор средств на ремонт, придать объектам правовой статус и в конечном итоге позволит садоводам заняться их улучшением», - рассказал он РИА Новости.

Теги: #дачная амнистия
Источник: Псковская Лента Новостей
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