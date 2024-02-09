Недвижимость

Великолучанин хотел закрепить право собственности на дом и получил требование его снести

Житель города Великие Луки обратился в администрацию города с заявлением о признании права собственности на жилой дом, а в итоге получил претензию о сносе постройки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городском суде.

Великолучанин обратился в администрацию города с заявлением о предоставлении приглянувшегося земельного участка, чтобы построить там жилой дом. Удостоверившись, что каких-либо письменных предложений, возражений и заявлений от граждан относительно предоставления ему выбранного участка в управление архитектуры и градостроительства не поступало, мужчина возвел на выбранном земельном участке жилой дом, без получения какой-либо разрешительной документации и оформления прав на земельный участок.

По поводу заключения договора аренды гражданин обратился в администрацию города спустя почти десять лет после окончания строительства, все это время он проживал в возведенном доме без оформления прав ни на дом, ни на земельный участок.

Администрация города сочла новый дом самовольной постройкой и направила новоявленному домовладельцу претензию о сносе постройки.

В ходе рассмотрения спора суд, установив, что истцом возведен жилой дом на земельном участке в отсутствие на то законных оснований, счел необоснованными требования о признания права собственности на такую самовольную постройку, в связи с чем в удовлетворении иска отказал. Решение суда в законную силу пока не вступило.