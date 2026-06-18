Границы семи округов Псковской области уточнили депутаты

Уточнение границ участков нескольких муниципалитетов Псковской области рассмотрели депутаты Законодательного Собрания в рамках очередной 56-й сессии 18 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: Законодательное Собрание Псковской области

Изменения коснулись Великолукского, Куньинского, Локнянского, Опочецкого, Порховского, Псковского и Пушкиногорского муниципальных округов.

В пояснительных записках к законопроектам уточняется, что устранение указанного пересечения земельных участков возможно исключительно посредством исправления реестровых ошибок в сведениях ЕГРН о местоположении границ муниципального образования путем изменения координат характерных точек этих границ.

«Безупречно подготовленные законопроекты. Даже у Артура Марковича (Гайдука - ред.) вопросов нет», - пошутил председатель Заксобрания Псковской области Александр Котов.