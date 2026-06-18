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Депутаты Заксобрания Псковской области впервые перевели сельхозугодья в другую категорию земель

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Перевод сельхозугодий в другую категорию земель впервые рассмотрели депутаты Законодательного Собрания Псковской области в рамках 56-й сессии 18 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: Законодательное Собрание Псковской области

В министерство имущественных отношений Псковской области поступило ходатайство администрации Великолукского муниципального округа о переводе земельного участка с кадастровым номером 60:02:0150305:165, площадью 205 150 квадратных метров, который расположен западнее деревни Криплянка, из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения в целях размещения склада осадка с биологических очистных сооружений канализации города Великие Луки. 

Законопроект принят единогласно присутствующими депутатами в двух чтениях. 

Новый порядок перевода сельскохозяйственных земель в другую категорию был установлен с 1 марта 2026 года. 

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