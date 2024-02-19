Недвижимость

В ВТБ поддержали продление программы «Семейная ипотека» до 2030 года

ВТБ поддерживает продление «семейной ипотеки» до 2030 года. По оценке экспертов банка, возможность взять ипотечный кредит на льготных условиях будет способствовать улучшению демографической ситуации в стране.

«Комфортное жилье – базовая потребность любого человека и залог успешного развития семьи. Возможность купить квартиру или построить собственный дом на льготных условиях, которую предоставляет "семейная ипотека", стала ощутимым подспорьем для россиян. Продление программы наряду с дополнительной поддержкой в виде выплат на погашение ипотеки многодетным семьям, продлением материнского капитала и повышением налогового вычета будет способствовать улучшению демографической ситуации в стране», - прокомментировал заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

Для ВТБ развитие комплексной работы с семьями становится стратегическим приоритетом. Банк продолжит реализовывать собственные программы по финансовой и нематериальной помощи семьям в различных жизненных ситуациях и упрощать процесс получения господдержки.

Кроме того, Георгий Горшков анонсировал еще один формат поддержки, который банк планирует запустить: будущим мамам будет доступна бесплатная поддержка от профильных врачей, психологов, телемедицина, страховка детей и лечение при необходимости. Даже для отдалённых регионов.